Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям в работе банков и просит найти виновных

Роскомнадзор назвал ложными сообщения о причастности регулятора к сбоям в работе карт Сбербанка и попросил Министерство внутренних дел России найти тех, кто ее распространил.

Как сообщается на сайте МВД РФ вечером 9 июня, уже установлены лица, причастные к дезинформации о якобы «сбоях в работе платёжных систем ряда крупных российских банков в результате DNS-атаки».

При этом СМИ сообщают, что сбой мог произойти из-за «дыры» в реестре Роскомнадзора. По предварительной информации, некоторые IP адреса банка удалось привязать к уже заблокированным регулятором сайтам. «Новый перл от МВД и РКН — DNS-атака. Только что, два российских ведомства придумали новый тип хакерских атак. Очень интересно, кто им подобную чушь подсунул, или сами догадались так обозвать», – прокомментировали информацию о проверке на канале «Сайберсекьюрити и Ко».

Напомним, клиенты крупнейшего российского банка в пятницу не могли расплатится картами за покупки – деньги снимались, но фактически оплата не проходила. Сбербанк признал проблему и пообещал вернуть средства в течение 20 дней.