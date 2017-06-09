Администрация Кировского района выступила против охранной зоны вокруг Александрино

В администрации Кировского района Петербурга настроены резко против создания 150-метровой охранной зоны вокруг парка Александрино. Как сообщили 9 июня «Фонтанке» в пресс-службе ведомства, закон не предусматривает необходимость отображения в Правилах землепользования и застройки (ПЗЗ) защитных зон объектов охраны. Кроме того, администрация считает, что требования по установлению защитной зоны не распространяются на территорию вокруг Александрино, так как парк частично уже входит в границы Объединенной зоны охраны объекта культурного наследия Петербурга.

В администрации также напоминают, что Александрино не является единственным объектом культурного наследия, частично входящим в Объединенную зону охраны. Таких объектов на территории Петербурга свыше 50. «Отображение в Правилах землепользования и застройки защитной зоны только в отношении Александрино противоречит правовой логике и в последующем спровоцирует возможность отображения таких защитных зон в отношении других объектов культурного наследия», – сообщили в пресс-службе.

Установление защитной зоны вокруг Александрино, по мнению чиновников, приведет к тому, в квартале 8 Ульянки не будут построены, как планировалось, два спортивных комплекса и бассейн. Также в этом квартале планируется размещение шахт (№ 7 и № 8) Кировско-Выборгской линии метрополитена. В квартале 2В не построят детский сад. Еще один участок, попадающий в защитную зону, рекомендован КГА под размещение Межрегионального центра управления кризисных ситуаций Северо-Западного регионального центра МЧС.

Создание охранной зоны вокруг парка, за который уже несколько лет борются градозащитные активисты и местные жители, может быть рассмотрено на правительстве города уже в начале июля. Комиссия Смольного по землепользованию и застройке уже одобрила введение соответствующих поправок в ПЗЗ.