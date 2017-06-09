Проблемы с картами Сбербанка могут быть связаны с атакой на Роскомнадзор

Служебные IР-адреса Сбербанка могли попасть под систему блокировок Роскомнадзора из-за атаки. Такое мнение выразил директор по распространению технологий компании «Яндекс» Григорий Бакунов выразил вечером 9 мая в своём Telegram канале.

«Да, разные опытные товарищи подтверждают, похоже огромный список внутренних систем российских банков залетел под блокировальную машину РКН. И не только они, заблокированы многие адреса верификации 3D Secure, что сильно затрудняет так же платежи в интернете», – пишет Бакунов.

Напомним, проблемы с оплатой покупок по картам Сбербанка начались вечером в пятницу. Деньги списывались с карт, но фактически оплата покупки не проходила. Финансовая организация признала проблему и пообещала вернуть все деньги на счета в течение 20 дней.