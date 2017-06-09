Россия сыграла вничью с Чили

Сборная России сыграла вничью с командой Чили в товарищеском матче. Встреча прошла 9 июня в Москве на «ВЭБ Арене» и завершилась со счетом 1:1.

На 56-й минуте после передачи Артуро Видаля отличился Маурисио Исла, россияне отыгрались спустя 11 минут: Виктор Васин точно пробил головой после подачи углового, пишет «Лента.ру».

Этот матч был последним для россиян перед стартом Кубка конфедераций 17 июня. Турнир пройдет в четырех городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Команда Станислава Черчесова на групповом этапе сыграет с Новой Зеландией (17 июня), Португалией (21 июня) и Мексикой (24 июня). Соревнования завершатся 2 июля.