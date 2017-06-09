Парки помогают провести каникулы с пользой

День напролет в компании планшета – вот краткое сочинение современного школьника на тему «Как я провел лето?». Хотите, чтобы было по-другому? Лагерь дневного пребывания – отличный микс активного досуга и развивающих занятий.

Занимательные мастер-классы и интерактивные уроки органично сочетаются с увлекательными квестами и захватывающими состязаниями. А летний лагерь в парке активного отдыха – это ещё и драйв от посещения крутых аттракционов в компании новых друзей и задорных вожатых. Лучшие парки Петербурга – Angry Birds, ActivityPark и GorillaPark- предлагают школьникам уникальные программы на каждый день.

Вокруг света с AngryBirds

Лето – время путешествий. Но ради новых впечатлений и ярких эмоций необязательно отправляться далеко. Для того, чтобы улететь на край света, окунуться в культуру другой страны, поиграть в национальные игры и получить в награду колоритный сувенир достаточно посетить летний лагерь Angry Birds Activity Park (ссылка ).

Angry Birds Activity Park

Каждый из пяти рабочих дней лагеря посвящен определенной стране с её культурой и традициями. Зарядка под национальную музыку плавно перейдет в игровой интерактив с национальными играми и танцами разных народов, изучением иностранных слов и завершится бурным весельем на аттракционах парка. Не обойдется и без аппетитных перекусов – программа предусматривает полноценное трехразовое питание в кафе парка.

Angry Birds Activity Park

На сайте Angry Birds Activity Park можно приобрести путевку со скидкой 10%.

Химические опыты на скалодроме

В Gorilla Park каждый день – новые открытия. «День Востока», «День детектива», день «Занимательной химии с доктором Стрэнджем», «День прыжков с Гориллой» и даже «День «наоборот» – пройди весь курс и освой восточную гимнастику на батутах, искусство правильного дыхания, мастерство ниндзя, дедуктивный метод и азы волшебной химии.

Gorilla Park

Между активными играми на аттракционах парка ребят ждут любопытные логические задачки, квесты, невероятные научные опыты, оригинальные мастер-классы – время с 10:00 до 19:00 пролетит незаметно.

Программа каждого дня включает свободное время в парке под присмотром аниматоров и трехразовое питание в кафе на территории парка.

Gorilla Park

Стоимость путевки в GorillaPark (на сайте). Путевку можно приобрести на кассе парка в день посещения.