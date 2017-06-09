Четырехлетнему ребенку размозжило пальцы в «Пулково»

Ребенку четырех лет размозжило два пальца в ресторане петербургского аэропорта Пулково. По факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Как стало известно «Фонтанке», петербургская семья 7 июня собиралась на отдых. Ожидая свой рейс в терминале, они решили перекусить. За обедом девочка опрокинула на себя незакрепленный к полу стол. Деревянная столешница упала на руку ребенка, который лишился двух пальцев в результате ампутационной травмы.

Произошедшее квалифицировали как оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. На месте проводятся следственные действия.