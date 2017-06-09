Советник губернатора сбит машиной возле комитета по спорту
Президент федерации баскетбола Петербурга, советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик был сбит автомобилем около 15:30 9 июня.
Как стало известно “Фонтанке”, это произошло у дома 16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту. Обстоятельства наезда уточняются.
Алексей Бурчик с травмой головы госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. По предварительным данным, состояние пострадавшего – тяжелое.
Справка:
Алексей Петрович Бурчик - Мастер спорта СССР, мастер спорта России международного класса, заслуженный работник физической культуры России. Игрок и бессменный капитан команды «Светлана» (1974–1988 гг.), игрок команды «Балтийская звезда» (с 1992 г., чемпион Европы, Всемирных игр мастеров, призёр чемпионата мира). На тренерской работе с 1988 года. Возглавлял СДЮШОР Василеостровского района, в 1998-2007 году - президент БК «Балтийская звезда», обладателя Кубка ФИБА Европы, бронзового призёра чемпионата России — 2004. Награждён медалью «В память 300-летия Санкт-Петербурга», знаком «Отличник физической культуры и спорта». С 2014 года - советник губернатора Санкт-Петербурга.