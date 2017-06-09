Советник губернатора сбит машиной возле комитета по спорту

Президент федерации баскетбола Петербурга, советник Георгия Полтавченко по спорту Алексей Бурчик был сбит автомобилем около 15:30 9 июня.

Как стало известно “Фонтанке”, это произошло у дома 16 по Миллионной улице, неподалеку от здания комитета по спорту. Обстоятельства наезда уточняются.

Алексей Бурчик с травмой головы госпитализирован в клинику военно-полевой хирургии Военно-медицинской академии. По предварительным данным, состояние пострадавшего – тяжелое.