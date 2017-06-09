Сроки следствия по делу студента-подрывника на КИМа продлены

Сроки ареста двух фигурантов уголовного дела о студенте, подорвавшемся у библиотеки на проспекте КИМа 13 апреля, продлили на месяц.

Василеостровский районный суд, как сообщает пресс-служба горсуда, продлил сроки содержания под стражей руководителя ЗАО «Инновационный центр C&C» Василия Кирьянова и ведущего лаборанта Дмитрия Довги. Сроки продлены до 12 июля. Сроки следствия продлили до 13 июля. За это время следователи планируют получить заключения экспертиз, допросить сотрудников «Инновационного центра C&C», провести очные ставки между свидетелями и обвиняемыми.

Как стало известно «Фонтанке», госпитализированный с тяжелыми ранениями студент уже выписан из больницы имени Марии Магдалины. Его лечение еще не закончилось. На данный момент медики уже другой клиники пытаются спасти его зрение.

Кирьянов и Довга были арестованы в конце апреля. Руководителя лаборатории подозревают в незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении ВУ. Следователи считают, что бизнесмен организовал сбыт взрывчатых устройств и контролировал его. Химика подозревают в совершении тех же преступлений. По версии следствия, 17-летний студент помогал лаборанту Довге готовить взрывные устройства, за это он получил два из них в дар. Довга заявлял в суде, что видел студента два раза в жизни, потому что молодой человек приятельствовал с лаборанткой.