Сроки следствия по делу студента-подрывника на КИМа продлены
Сроки ареста двух фигурантов уголовного дела о студенте, подорвавшемся у библиотеки на проспекте КИМа 13 апреля, продлили на месяц.
Василеостровский районный суд, как сообщает пресс-служба горсуда, продлил сроки содержания под стражей руководителя ЗАО «Инновационный центр C&C» Василия Кирьянова и ведущего лаборанта Дмитрия Довги. Сроки продлены до 12 июля. Сроки следствия продлили до 13 июля. За это время следователи планируют получить заключения экспертиз, допросить сотрудников «Инновационного центра C&C», провести очные ставки между свидетелями и обвиняемыми.
Как стало известно «Фонтанке», госпитализированный с тяжелыми ранениями студент уже выписан из больницы имени Марии Магдалины. Его лечение еще не закончилось. На данный момент медики уже другой клиники пытаются спасти его зрение.
Кирьянов и Довга были арестованы в конце апреля. Руководителя лаборатории подозревают в незаконном хранении и сбыте взрывчатых веществ, а также в незаконном изготовлении ВУ. Следователи считают, что бизнесмен организовал сбыт взрывчатых устройств и контролировал его. Химика подозревают в совершении тех же преступлений. По версии следствия, 17-летний студент помогал лаборанту Довге готовить взрывные устройства, за это он получил два из них в дар. Довга заявлял в суде, что видел студента два раза в жизни, потому что молодой человек приятельствовал с лаборанткой.
Справка:
Вечером 13 апреля 17-летний житель Всеволожска, студент первого курса химического факультета Технологического института, взорвал у себя в руках самодельное устройство. Молодой человек получил тяжелейшие ранения кистей рук и лишился глаз. Так как это произошло через 10 дней после теракта в метро, к расследованию уголовного дела по статье 222 УК («Незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов») подключились оперативники Службы по борьбе с терроризмом УФСБ. Блокнот пострадавшего привел следствие в лабораторию на Васильевском острове.