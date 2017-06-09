WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков
Международное антидопинговое агентство (WADA) 8 июня решило прекратить расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков. Они были упомянуты в нашумевшем Докладе Макларена о допинге в российском спорте.
Агентство заявило, что считает дело в отношении фехтовальщиков закрытым. Об этом 9 июня сообщила Федерация фехтования России.
Вторая часть Доклада Макларена была опубликована в декабре 2016 года. Он содержал неподтвержденные факты нарушений допинговых правил российскими спортсменами.
«Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, свидетельств и обстоятельств, указанных в Докладе, и представила Международной федерации фехтования доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга», — говорится в сообщении организации.
В свою очередь Международная федерация фехтования изучила полученные материалы и направила в WADA обоснованные разъяснения по каждому спортсмену.
Международное антидопинговое агентство сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела.
Справка:
Первая часть доклада канадского юриста Ричарда Макларена вышла 18 июля прошлого года. Как было объявлено, независимое расследование WADA показало, что с употреблением допинга или сокрытием положительных проб связаны более тысячи российских спортсменов в 30 видах спорта.