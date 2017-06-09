WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков

Международное антидопинговое агентство (WADA) 8 июня решило прекратить расследование в отношении 27 российских фехтовальщиков. Они были упомянуты в нашумевшем Докладе Макларена о допинге в российском спорте.

Агентство заявило, что считает дело в отношении фехтовальщиков закрытым. Об этом 9 июня сообщила Федерация фехтования России.

Вторая часть Доклада Макларена была опубликована в декабре 2016 года. Он содержал неподтвержденные факты нарушений допинговых правил российскими спортсменами.

«Федерация фехтования России провела тщательное расследование всех фактов, свидетельств и обстоятельств, указанных в Докладе, и представила Международной федерации фехтования доказательства непричастности российских фехтовальщиков к использованию допинга», — говорится в сообщении организации.

В свою очередь Международная федерация фехтования изучила полученные материалы и направила в WADA обоснованные разъяснения по каждому спортсмену.

Международное антидопинговое агентство сочло представленные доказательства исчерпывающими и вынесло решение о прекращении дела.