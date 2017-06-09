Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"

Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома».

Офис «Деловых Линий» в формате «у дома» открылся в самом населенном районе Санкт-Петербурга — Приморском районе.

На улице Вербной, новое представительство лидера российских грузоперевозок принимает к отправке и выдает грузы весом до 50 кг и с максимальными габаритами до 0,5*0,5*0,5 м (длина*ширина*высота).

Для Северной столицы это уже девятое подразделение «Деловых Линий», но первый в принципиально новом формате, который позволяет компании стать еще ближе к клиентам.

ГК «Деловые Линии»

До сегодняшнего дня малоформатными подразделениями «Деловых Линий» могла похвастаться только в Москве.

Как отметил директор управления маркетинга и коммерции ГК «Деловые Линии» Давид Шамаев: