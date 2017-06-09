Сбербанк справился с неполадками и пообещал вернуть списанное с карт через 20 дней

Все системы Сбербанка работают в штатном режиме. Технический сбой, который 9 июня длился около 40 минут, затронул менее 10% операций с картами, уверяют в банке.

Как пишут СМИ со ссылкой на пресс-службу банка, сложности испытывали только те клиенты Сбербанка, которые пытались совершить операции в устройствах сторонних банков. В то же время клиенты других кредитно-финансовых учреждений не могли воспользоваться своими картами в устройствах Сбербанка.

Были отмечены затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах, а также устройствах самообслуживания по картам MasterCard и «Мир». При этом операции по картам банка в его устройствах проходили без отклонений.

Как сообщали читатели «Фонтанки», при попытке оплатить покупки вечером 9 июня в магазинах с помощью карт Сбербанка они столкнулись с тем, что деньги снимаются, но покупка не оплачивается.

Банк признал, что в 16:45 произошел технический сбой, и гарантировал, что деньги вернутся хозяевам. Но в течение 20 календарных дней.