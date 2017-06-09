Денег нет, но есть отчетность

Еще
15:50 10.06.2017
Пришлите свою новость!
15:40
Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино
15:28
МВД заявило о готовящихся провокациях 12 июня в Москве
15:15
Стал известен новый клуб Фабио Капелло
15:03
День рождения Хельсинки будут праздновать два дня
14:51
Лавров заверил Катар в поддержке и пообещал посильную помощь
14:40
Из Петербурга в Приозерск довезут в "ливрее" с бесплатным кофе и стюардессами
14:29
Полковник флота получил 3,5 года тюрьмы за хищение пайков на 2 млн рублей
14:18
Как защищают Новую Зеландию в Петербурге
14:10
Маршрутка устроила лобовое столкновение на Красносельском шоссе
13:58
В Киеве запустили таймер до безвизового режима с ЕС
13:47
В Сосновке выкопали человеческую голову
13:35
Австралийский регбист умер во время матча
13:24
Поющий пилот в Аргентине нарушил связь с авиадиспетчерами
13:12
В Колпино юноша удрал из-под домашнего ареста со спецбраслетом на ноге
13:00
СМИ: Трамп намерен встретиться с Путиным в июле
12:51
В Москве на День России установят камеры, которые умеют опознавать личность
12:42
Петербург признали самым добрым городом России
12:30
Перехват бомбардировщиков США российским Су-27 сфотографировали с борта самолета
12:19
Пассажиров «ЮТэйр» высадили из самолета в Пулково после неудачной попытки взлета
12:15
Завербованный казаками школьник из Петербурга уехал на войну
12:08
Путин рассказал о покушениях на себя и о своих внуках
11:57
На "Брусничном" россияне ждут въезда в Финляндию два часа
11:48
«Диалоги» попросили с Новой сцены Александринского театра из-за вылитого виски
11:42
Иностранец в Петербурге растлил школьницу
11:34
Верховный суд Бразилии не стал отправлять президента в отставку
11:25
Вице-губернатора Ленобласти увековечили в помаде
11:18
После матча между Боснией и Грецией подрались футболисты и тренеры
11:13
Из Суздальского озера водолазы достали человеческие останки
11:00
СМИ: США и Россия провели секретные переговоры по зонам деэскалации в Сирии
10:48
В Песочном нашли рюкзак с четырьмя килограммами ртути
10:37
В Мурино сбит 16-летний велосипедист, на Кондратьевском – 18-летний скутерист
10:25
Президент Болгарии намерен пригласить Путина на 140-летие освобождения страны
10:13
Легкомоторный самолет упал в Саратовской области
10:01
На улице Пилотов нашли два артиллерийских снаряда
02:42
ЦПКиО заселили сказочные существа из стекла и керамики
02:15
На “Лендоке” покажут немецкую комедию из программы Роттердама
01:56
Реконструкторы на танках и солистка «Тату» устроят петербуржцам День России
01:40
Animal ДжаZ отметят свой праздник на крыше
01:14
В кинотеатре под открытом небом покажут кино о любви и бунте
00:51
«Зенит» и «Интер» обсудили тренеров в Twitter
00:30
Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании
00:18
СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов
09/06
Путин поддержал идею ограничить рост федеральных торговых сетей
09/06
Роскомнадзор отрицает причастность к сбоям в работе банков и просит найти виновных
09/06
В 2016 году за тяжкие ДТП в России осудили более 10 тысяч человек
09/06
Мировые цены на нефть растут
09/06
Администрация Кировского района выступила против охранной зоны вокруг Александрино
09/06
Министерство обороны России обвинило коалицию США в сговоре с террористами
09/06
Проблемы с картами Сбербанка могут быть связаны с атакой на Роскомнадзор
09/06
Петербуржцы в пробках задумываются об осушении Невы
09/06
Россия сыграла вничью с Чили
09/06
В Ленобласти выросло число случаев заражения болезнью Лайма
09/06
Четырехлетнему ребенку размозжило пальцы в «Пулково»
09/06
Советник губернатора сбит машиной возле комитета по спорту
09/06
Сроки следствия по делу студента-подрывника на КИМа продлены
09/06
WADA признало невиновность 27 российских фехтовальщиков
09/06
Сбербанк справился с неполадками и пообещал вернуть списанное с карт через 20 дней
09/06
«Фонтанка» за 60 секунд — 9 июня
09/06
Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"
09/06
Контрабандист из России перегнал в Финляндию 15 авто
09/06
Жители России могут ехать в Албанию без виз
09/06
Вместо «LIFE 78» запустят новый телеканал
09/06
СМИ: Сбой платежных терминалов произошел в нескольких регионах России
09/06
Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа
09/06
Минобороны РФ: Гражданская война в Сирии остановлена
09/06
Сотрудников ОМОНа и метро наградили за предотвращение второго теракта 3 апреля
09/06
Порошенко с Киской встретит безвиз на границе Украины и Словакии
09/06
Брейвик стал Хансеном
09/06
Громкое дело о расстреле транспортного ОМОНа дошло до суда
09/06
"Зенит" и "Интер" обменялись тренерами
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
10.06.2017 13:22
9 Комментариев

Денег нет, но есть отчетность

В ряде городских школ обсуждают снижение зарплат с начала нового учебного года. Предполагается, что из-за роста базового оклада в начале года в целях экономии ежемесячные надбавки в отдельных учреждениях придется уменьшить. Только после этого общая сумма учительского заработка упадет. Впрочем, официально власти заявляют, что никаких жалоб нет, и говорят о частных случаях.
Денег нет, но есть отчетность
Александр Николаев/Интерпресс

О снижении зарплат «Фонтанке» сообщили учителя одной из школ Московского района. В учреждение, по их словам, якобы пришло информационное письмо из РОНО, в котором педагогам сообщили о снижении зарплат и настоятельно попросили уйти на несколько недель в отпуск за свой счет. Собеседники «Фонтанки» в школе объясняют это нехваткой средств в бюджете на зарплаты до конца года, якобы в районе просчитались при распределении финансов.

Подтвердили озабоченность размером зарплат учителя в 371-й школе, правда, по их словам, ситуация не относится к частным случаям, а является закономерностью: «Базовый оклад, который получает учитель, растет постоянно, но его увеличение не приводит к росту зарплаты, ведь сокращаются выплаты по добавочным коэффициентам», – сообщила замдиректора школы Татьяна Бородкина.

Об ожидании снижения зарплат «Фонтанке» сообщили учителя в Адмиралтейском, Выборгском и Калининском районах. «Зарплаты снижаются незначительно, такая ситуация сложилась давно», – отметили в школе №234. «Снижение зарплат возможно, однако в июне об этом говорить рано, ситуация прояснится с началом нового учебного года», – предположили в 107-й школе.

Председатель районного отделения профсоюза работников образования по Калининскому району Александр Афанасьев в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что речь может идти о снижении надбавок на несколько тысяч рублей: «Рост базового оклада съедается уменьшением выплат за классное руководство, проверку тетрадей и т.п. Если раньше учитель за это получал сверху оклада 2500-3000 рублей, то теперь надбавки составят лишь 500 рублей».

Впрочем, в головном отделении профсоюза информацию о снижении зарплат назвали «бредом». Опровергли сообщения о возможном некорректном учете финансов и в администрации Московского района. «По сведениям администрации, средняя зарплата учителей выросла на 3,3% по сравнению с 2016 годом и составляет 50 114 рублей, а процессы совершенствования системы критериев и показателей эффективности деятельности работников образования продолжаются», – отчитались чиновники.

В комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что никакие изменения в закон и постановления в части уменьшения коэффициентов, используемых для расчета должностных окладов работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, не вносились, а в ведомство жалоб от учителей об уменьшении заработной платы не поступало. То бишь — и проблемы нет.

О том, что все хорошо у учителей рапортует и Петростат: в первом квартале 2017-го года, по данным собранной ведомством статистики, средняя зарплата работников среднего образования в Петербурге составила 49,8 тысяч рублей. В первом полугодии 2016-го она была 45,6 тысяч рублей.

 Согласно «майским указам» Владимира Путина (задач, поставленных правительству после выборов 2012-го года), к 2018 году доход учителей должен вырасти до средней по региону зарплаты, то есть — до 53,2 тысяч рублей в Петербурге.

Опрошенные «Фонтанкой» учителя считают, что реальные данные разнятся с официальной статистикой. К такому выводу пришли и специалисты фонда «Национальные ресурсы образования», проводившие опрос учителей вместе с путинским Общероссийским народным фронтом. По их подсчету, средний заработок учителей в Петербурге на пятую часть меньше официально заявленного, а именно — 39,9 тысяч рублей.

Учительская зарплата складывается из двух частей: базового оклада и надбавок. Базовый оклад выплачивается ежемесячно в неизменном виде, а выплаты по дополнительным надбавкам зависят от достижений педагога за предыдущий месяц. Коэффициенты по надбавочной части устанавливаются руководителем школы или педагогическим советом. Оклад учителя в 2017 году – 10,5 тысяч рублей, помноженные на коэффициент высшего образования.

 Федор Данилов, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

добавить комментарий
Помните, что все дискуссии на сайте модерируются в соответствии с правилами блога. Если вы видите комментарий, нарушающий правила сайта, сообщайте о нем модераторам.
комментарии пользователей (9)
Funtliha
10 июня 2017 г. 15:24
Санитарный:
для начала хорошо бы уравнять доступность и качество школьного образования
Согласен
alexey_leonov
10 июня 2017 г. 15:12
Никого не жалко, никого. Училок-шаромыжниц в первую очередь не жалко.
chernousova
10 июня 2017 г. 14:49
Даешь казаков вместо учителей в каждую школу! Тогда все школьники разъедутся по бандитским ЛДНР и Сириям сражаться за "русский мир" и проблема отпадет сама собой. Первый пошел.
zenotr
10 июня 2017 г. 14:43
К выборам готовятся. и видимо эти же учителя пойдут госововать за вовочку и говорить какой хороший
Санитарный
10 июня 2017 г. 14:31
iigaza:
... процессы совершенствования системы критериев и показателей эффективности деятельности работников образования продолжаются, – отчитались чиновники. Каждому свое: одним нести разумное, вечное за скромную зарплату, а другим критерии эффективности совершенствовать.
осталось только выработать критерии эффективности методистов разработок критериев эффективности . С обязательной опробацией этих критериев на себе в первую очередь. Ну примерно как доктор Роберт Кох разработавший вакцину и испытавший ее первоначально на себе .... а не на пациентах.
СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06

Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"

Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50

«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов

Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
МВД заявило о готовящихся провокациях 12 июня в Москве
Из Петербурга в Приозерск довезут в "ливрее" с бесплатным кофе и стюардессами
Денег нет, но есть отчетность
С импичментом Трампу придётся подождать
Петербург признали самым добрым городом России
Консерваторы выиграли парламентские выборы в Великобритании
СМИ: Администрация Трампа возобновила процедуру депортации нелегалов
Министерство обороны России обвинило коалицию США в сговоре с террористами
Финскую визу 40 дней ждут
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Денег нет, но есть отчетность
С импичментом Трампу придётся подождать
Финскую визу 40 дней ждут
Екатерина Шульман: Если вы жалуетесь, система перед вами прогибается
Трампа топят Путиным
Госдума пошла войной на интернет-анонимность
Пять способов обойти новый закон об «авиадебоширах»
Реестр добропорядочных сайтов
Госстартер
Ректорский раскол
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Под цветными зонтиками «поселилось» желтое пианино

читатель "Фонтанки"

Как защищают Новую Зеландию в Петербурге

Финскую визу 40 дней ждут

Новости компаний
ГК «Деловые Линии»
09.06.2017 20:06
Открылся новый офис «Деловых Линий» в Приморском районе в формате "у дома"
Теперь как в Москве. «Деловые Линии» открыли в Санкт-Петербурге первое подразделение формата «у дома»
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.