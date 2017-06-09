Денег нет, но есть отчетность

В ряде городских школ обсуждают снижение зарплат с начала нового учебного года. Предполагается, что из-за роста базового оклада в начале года в целях экономии ежемесячные надбавки в отдельных учреждениях придется уменьшить. Только после этого общая сумма учительского заработка упадет. Впрочем, официально власти заявляют, что никаких жалоб нет, и говорят о частных случаях.

О снижении зарплат «Фонтанке» сообщили учителя одной из школ Московского района. В учреждение, по их словам, якобы пришло информационное письмо из РОНО, в котором педагогам сообщили о снижении зарплат и настоятельно попросили уйти на несколько недель в отпуск за свой счет. Собеседники «Фонтанки» в школе объясняют это нехваткой средств в бюджете на зарплаты до конца года, якобы в районе просчитались при распределении финансов.

Подтвердили озабоченность размером зарплат учителя в 371-й школе, правда, по их словам, ситуация не относится к частным случаям, а является закономерностью: «Базовый оклад, который получает учитель, растет постоянно, но его увеличение не приводит к росту зарплаты, ведь сокращаются выплаты по добавочным коэффициентам», – сообщила замдиректора школы Татьяна Бородкина.

Об ожидании снижения зарплат «Фонтанке» сообщили учителя в Адмиралтейском, Выборгском и Калининском районах. «Зарплаты снижаются незначительно, такая ситуация сложилась давно», – отметили в школе №234. «Снижение зарплат возможно, однако в июне об этом говорить рано, ситуация прояснится с началом нового учебного года», – предположили в 107-й школе.

Председатель районного отделения профсоюза работников образования по Калининскому району Александр Афанасьев в разговоре с «Фонтанкой» отметил, что речь может идти о снижении надбавок на несколько тысяч рублей: «Рост базового оклада съедается уменьшением выплат за классное руководство, проверку тетрадей и т.п. Если раньше учитель за это получал сверху оклада 2500-3000 рублей, то теперь надбавки составят лишь 500 рублей».

Впрочем, в головном отделении профсоюза информацию о снижении зарплат назвали «бредом». Опровергли сообщения о возможном некорректном учете финансов и в администрации Московского района. «По сведениям администрации, средняя зарплата учителей выросла на 3,3% по сравнению с 2016 годом и составляет 50 114 рублей, а процессы совершенствования системы критериев и показателей эффективности деятельности работников образования продолжаются», – отчитались чиновники.

В комитете по образованию «Фонтанке» сообщили, что никакие изменения в закон и постановления в части уменьшения коэффициентов, используемых для расчета должностных окладов работников государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, не вносились, а в ведомство жалоб от учителей об уменьшении заработной платы не поступало. То бишь — и проблемы нет.

О том, что все хорошо у учителей рапортует и Петростат: в первом квартале 2017-го года, по данным собранной ведомством статистики, средняя зарплата работников среднего образования в Петербурге составила 49,8 тысяч рублей. В первом полугодии 2016-го она была 45,6 тысяч рублей.

Согласно «майским указам» Владимира Путина (задач, поставленных правительству после выборов 2012-го года), к 2018 году доход учителей должен вырасти до средней по региону зарплаты, то есть — до 53,2 тысяч рублей в Петербурге.

Опрошенные «Фонтанкой» учителя считают, что реальные данные разнятся с официальной статистикой. К такому выводу пришли и специалисты фонда «Национальные ресурсы образования», проводившие опрос учителей вместе с путинским Общероссийским народным фронтом. По их подсчету, средний заработок учителей в Петербурге на пятую часть меньше официально заявленного, а именно — 39,9 тысяч рублей.

Учительская зарплата складывается из двух частей: базового оклада и надбавок. Базовый оклад выплачивается ежемесячно в неизменном виде, а выплаты по дополнительным надбавкам зависят от достижений педагога за предыдущий месяц. Коэффициенты по надбавочной части устанавливаются руководителем школы или педагогическим советом. Оклад учителя в 2017 году – 10,5 тысяч рублей, помноженные на коэффициент высшего образования.

Федор Данилов, Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»