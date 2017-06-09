«Фонтанка» за 60 секунд — 9 июня

Смольный понял, почему у нас дороги плохие. С подрядчиками-банкротами, которые должны были по гарантии ремонтировать дороги, городские власти запустили маховик судов. Те уходят с рынка, а в новый асфальт по второму разу приходится вкладываться городу.

Город четыре года ждал торгов по наружной рекламе, а они снова под угрозой. Операторы увидели в условиях конкурса дискриминацию и пишут жалобы.

Мультимедийный информационный центр «Известия» создаёт в Петербурге новый городской телеканал. «78» заменит «LIFE 78», из состава акционеров которого вышел Арам Габрелянов. Наверное, пошел грустить, – «Фонтанку»-то он так и не смог «убить».

В некоторых случаях нищета полезна. Именно здесь и есть основная опасность этого закона: он может стать пилотным и образцовым для всех. Единственное, что может процесс затормозить, это отсутствие у регионов денег. Политолог Екатерина Шульман объясняет, где вице-премьер Козак выучил фразу про «не надо абсолютизировать понятие собственности».

Что там у янки? Продолжают приставать к своему президенту. Который, как утверждают злые языки, практически «наш» человек.

Кто к нам с мячом придет. Все, что вы хотели знать про сборную Германии. И не хотели.

Сайт ЕГЭ рухнул под напором материнского инстинкта. И отцовского.

Смольный не будет закрывать ни одно опасное предприятие на время проведения международных футбольных турниров. Все, кому положена радиация, ее получат.

Озеро Безымянное в Красносельском районе оказалось пригодно для купания. Интересно, поместятся ли туда этим летом все желающие искупаться моржи.

Кто не поместится, может лететь в отпуск в Албанию — и теперь даже без визы.

Если 12 июня погода будет, как сейчас, почитайте, чем заняться, кроме шашлыков.