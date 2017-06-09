Дуглас Коста может продолжить карьеру в "Зените"

Полузащитник "Баварии" Дуглас Коста может продолжить карьеру в России. Как сообщает Sky Sport, бразилец может оказаться в "Зените". За своего игрока "Бавария" требует £30 млн.

Отмечается, что в футболисте заинтересован новый наставник "Зенита" Роберто Манчини в свете ухода из петербургской команды хавбека Мигела Данни, пишет украинское издание ukrainefootball.

В сезоне-2016/17 Коста сыграл 34 матча, в которых забил семь мячей и отдал девять передач. Контракт 26-летнего игрока с мюнхенским клубом истекает летом 2020 года.