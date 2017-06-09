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09.06.2017 19:20
3 Комментариев

Вместо «LIFE 78» запустят новый телеканал

Мультимедийный информационный центр «Известия» создаёт в Петербурге новый городской телеканал. Об этом 9 июня сообщается на сайте холдинга «Национальной медиа группы».

Канал «78» заменит «LIFE 78», из состава акционеров которого вышел Арам Габрелянов. Как утверждают в «Известиях», он продал принадлежавшие ему 25% уставного капитала.

«Включение в состав МИЦ «Известия» петербургского городского телеканала «78» является органичной частью процесса расширения телевизионного охвата МИЦ «Известия» на территории Северо-Западного федерального округа и создания в периметре медиаактивов НМГ мощнейшего телевизионного производственного кластера с центром в Санкт-Петербурге», – отмечают на сайте «НМГ».

Генеральным директором МИЦ «Известия» назначен Владимир Тюлин, первым заместителем генерального директора назначен главный редактор телеканала РЕН ТВ Михаил Фролов.

О создании МИЦ «Известия» было объявлено 2 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Мультимедийный информационный центр объединяет телеканалы РЕН ТВ, «Пятый канал», газету «Известия» и информационный портал газеты IZ.ru.


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комментарии пользователей (3)
ushkuinik
9 июня 2017 г. 20:41
А что, неужели может быть телеканал хуже LIFE 78 ?
chernousova
9 июня 2017 г. 20:38
Ну, теперь Прокопенко задолбает своими круглосуточными рассказами, как он сам видел зеленых человечков с Альфа Центавры, покупающих российской оружие и брезгующих американским.
alexpv
9 июня 2017 г. 19:52
Да уж, если бывшему городскому каналу "100ТВ" уготована перспектива стать похожим на РЕНТВ, то остается только грустно по-сожалеть о полной потере городского телеканала, который вещал и затрагивал насущные проблемы горожан во всех сферах, а не этот бред про инопланетян и конспирологические заговоры всех против нас, которые несутся с утра до вечера по каналу РЕНТВ.(который тоже кстати, была весьма неплохим, когда еще назывался Региональное ТВ и вещал из Питера)
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