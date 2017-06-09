СМИ: Сбой платежных терминалов произошел в нескольких регионах России

Клиенты российских банков в ряде регионов столкнулись с проблемой при снятии денег в терминалах Сбербанка и «ВТБ 24». В крупнейшем коммерческом банке страны сбой признали.

Как рассказали «Фонтанке» читатели, при попытке оплатить покупки вечером 9 июня в магазинах владельцы карт Сбербанка столкнулись с проблемами: деньги с карты снимаются, но покупка не оплачивается.

«При обращении в банк это подтвердили, извинились и объяснили временным сбоем. При этом сообщили,что деньги вернутся на карту в течение 20 календарных дней», – сообщил один из пострадавших.

При этом, по данным «Ведомостей», сложности со снятием средств в терминалах не только Сбера, но и «ВТБ-24» во второй половине дня пятницы испытывают не только в Петербурге, но и в других регионах России. При этом проблема коснулась клиентов разных банков.

«В результате технического сбоя в течение 40 минут у части клиентов наблюдались затруднения при проведении операций по интернет-эквайрингу, переводам и снятию наличных в pos-терминалах и устройствах самообслуживания по картам "Мастеркард" и "Мир". Инцидент произошёл в 16:40 мск и повлиял на обслуживание клиентов Сбербанка в устройствах сторонних банков и клиентов сторонних банков в устройствах Сбербанка. Операции по картам Сбербанка в устройствах Сбербанка проводились штатно, без отклонений. Инцидент затронул менее 10% операций с использованием пластиковых карт. В данный момент все системы банка работают в штатном режиме», – заявили «Фонтанке» в Северо-Западном Сбербанке.

В ВТБ в свою очередь уверили, что никаких проблем как в работе POS-терминалов, так и с обслуживанием карт банков «Группы ВТБ» нет и не было. Все системы сети работают в штатном режиме.