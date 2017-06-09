Снят арест с российской собственности в Бельгии в рамках дела ЮКОСа

Брюссельский суд снял арест с госсобственности России и активов российских компаний в Бельгии, в том числе — со счетов ТАСС и РИА Новости. Арест был наложен в рамках иска бывших акционеров компании ЮКОС.

Как передает ТАСС, об этом 9 июня сообщил глава Международного центра правовой помощи Андрей Кондаков.

Российская собственность была арестована летом 2015 года. Этому предшествовало разбирательство в третейском суде Гааги (Нидерланды), завершившееся в середине 2014 года. В соответствии с судебным решением Россия должна была выплатить бывшим акционерам ЮКОСа $50 млрд.

Несмотря на то, что российская сторона обжаловала вердикт, на имущество РФ во Франции и Бельгии был наложен арест. В апреле 2016 года Окружной суд Гааги признал, что третейский суд не имел юрисдикции в отношении этого дела. Решение о взыскании средств с России было признано незаконным.

Дело ЮКОСа началось в 2003 году с уголовного преследования основных совладельцев этой компании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, а также ряда сотрудников компании и аффилированных с ЮКОСом организаций. Практически одновременно началась процедура банкротства компании. Поводом как для уголовного преследования, так и для банкроства компании стали налоговые претензии государства.

ЮКОС обвиняли в занижении налоговой базы. Банкротство компании стало результатом взимания недоплаченных налогов. Акционеры ЮКОСа подали жалобу на действия российских властей в Европейский суд по правам человека в 2009 году, заявив, что их незаконно лишили собственности. С тех пор они отстаивают свои интересы с переменным успехом.