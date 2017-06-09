Минобороны РФ: Гражданская война в Сирии остановлена

Фактически остановлена гражданская война в Сирии, заявил начальник Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

Как передает 9 июня телеканал «Звезда», основные усилия контингента Российской армии сосредоточены на обеспечении режима прекращения боевых действий в Сирии.

Российский Центр по примирению враждующих сторон добился заключения соглашений о прекращении огня с представителями 1 571 населенного пункта страны.

По словам Рудского, ситуация изменилась в лучшую сторону после подписания 4 мая 2017 года в Казахстане Меморандума о создании зон деэскалации на территории Сирийской Арабской Республики.

Представитель Минобороны РФ сообщил, что благодаря этому документу началось восстановление разрушенных войной населенных пунктов, не занятых боевиками террористических организаций.

Меморандум о создании зон деэскалации подписан в Астане представителями стран – гарантов перемирия в Сирии — России, Турции и Ирана. Как ожидается, будут созданы четыре зоны — в провинции Идлиб, в городах Латакия, Алеппо и Хама, на севере провинции Хомс, в Восточной Гуте, а также южносирийских провинциях Дераа и Кунейтра.

Война в Сирии началась весной 2011 года на волне антиправительственных выступлений. Основными требованиями оппозиции были отставка президента Башара Асада, отмена действовавшего с 1962 года режима чрезвычайного положения и проведение в стране демократических преобразований.

В вооруженный конфликт были втянуты сторонники действующего президента Башара Асада (Сирийская арабская армия), формирования сирийской оппозиции, а также различного рода исламистские террористические группировки.