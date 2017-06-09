Сотрудников ОМОНа и метро наградили за предотвращение второго теракта 3 апреля

Три взрывотехника ОМОН Росгвардии и 10 сотрудников метрополитена Петербурга получили государственные награды 9 июня за предотвращение теракта.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, старший инженер-сапер, майор полиции, руководивший в день теракта в петербургской подземке группой взрывотехников ОМОН, награжден орденом Мужества. Двое его коллег — инженер-сапер и взрывотехник – получили медаль «За отвагу». Награждал специалистов командующий Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ. Их имена в Росгвардии не называют из соображений безопасности.

Благодарности от министра транспорта получили десять сотрудников метрополитена. Среди них семеро трудятся в службе аварийных работ подземки, это Абрамов Александр, Богуненко Виталий, Волошин Дмитрий, Воронов Павел, Заерко Виталий, Козловский Александр и Разбегов Дмитрий. Один из них, Демидов Григорий, трудится в тоннельной службе. Еще две девушки – Колупаева Анастасия и Михайлова Маргарита — фельдшеры поликлиники метрополитена. Как ранее писала «Фонтанка», трое работников ГУПа получили награды от президента РФ Владимира Путина. Медали «За спасение погибавших» получил инспектор службы контроля на метрополитене Альберт Сибирских, машинист электродепо «Выборгское» Александр Каверин и дежурная по станции Нина Шмелева.

Теракт 3 апреля в Петербурге унес жизни 16 человек (15 жертв и предполагаемого смертника), больше ста получили ранения. Взрыв прогремел в 14:33 на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт». За несколько минут до этого на станции «Площадь Восстания» у эскалаторов на «Маяковскую» было обнаружено и обезврежено еще одно самодельное взрывное устройство, замаскированное под огнетушитель.