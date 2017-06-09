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09.06.2017 18:39

Порошенко с Киской встретит безвиз на границе Украины и Словакии

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня, в день введения безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, поедет на украино-словацкую границу в Закарпатской области, где встретится с президентом Словакии Андреем Киской.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщается на сайте главы государства, передает Лента.ру.

«Лидеры двух стран примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны», — говорится в сообщении. Также отмечается, что затем главы государств проведут переговоры.


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В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
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Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
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