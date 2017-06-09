Порошенко с Киской встретит безвиз на границе Украины и Словакии

Президент Украины Петр Порошенко 11 июня, в день введения безвизового режима между Украиной и странами Евросоюза, поедет на украино-словацкую границу в Закарпатской области, где встретится с президентом Словакии Андреем Киской.

Об этом в пятницу, 9 июня, сообщается на сайте главы государства, передает Лента.ру.

«Лидеры двух стран примут участие в символической церемонии по случаю введения безвизового режима между Украиной и странами Шенгенской зоны», — говорится в сообщении. Также отмечается, что затем главы государств проведут переговоры.