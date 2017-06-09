Финскую визу 40 дней ждут

Финское консульство не справляется с потоком желающих приехать в их страну. Сейчас срок получения финской визы неимоверно велик - 40 дней. И посетителей визового центра - все равно немало, хоть в турфирмах говорят уже о падении популярности этого направления.

Из-за выросших сроков оформления финской визы петербуржцы стали чаще обращаться за Шенгеном в консульства других стран. В фаворитах — Прибалтика, Италия и Греция.

Но многие всё же запасались терпением и подали документы в визовом центре на Марата, понимая, что не увидят документы раньше конца июля. Почему? – спросила Fontanka.fi у пришедших.

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