Торги ждут рекламную паузу

Торги по наружной рекламе, которые петербургский рекламный рынок ждал четыре года, могут снова сорваться. Операторы увидели в условиях конкурса дискриминацию и пишут жалобы в УФАС с просьбой остановить процедуру.

В Смольном сохраняют спокойствие — рынок реагирует, значит, он жив. Но даже если город пойдет навстречу и выполнит требования операторов, всем игрокам места не хватит, а сам бизнес станет менее рентабельным, считают эксперты.

О том, что Смольный выставил на торги наружную рекламу, стало известно вечером 2 июня. Как сообщала «Фонтанка», всего город намерен разыграть 9,3 тыс. конструкций. За право взять их в аренду на десять лет чиновники хотят пополнить городской бюджет как минимум на 985 млн рублей в год.

Но вместо того, чтобы радоваться, что после четырехлетнего перерыва рынок наконец заживет по правилам, некоторые его участники выразили властям протест. По их словам, комитет по печати, разрабатывавший схему размещения рекламы и конкурсную документацию, не учел их пожеланий и в итоге создал «дискриминационные условия».

Уже спустя пять дней после объявления торгов в УФАС начали поступать жалобы. Первым претензии высказал один из лидеров рынка — рекламное агентство «Постер». Сегодня, 9 июня, антимонопольное ведомство приняло к рассмотрению обращение. Если УФАС найдет в действиях комитета признаки нарушений, торги могут быть остановлены до их устранения.

Суть претензий «Постера» сводится к тому, что Смольный якобы поставил участников торгов в неравные условия. Например, размер платы за щиты и афиши зависит от того, может ли предприятие сразу заплатить всю стоимость аренды. «Это приводит к сокращению числа хозяйствующих субъектов, которые могли бы принять участие в торгах», – поясняет компания. Кроме того, цена на конструкции с меняющимися изображениями рассчитана без учета того, сколько сторон данного щита используется.

Вызвали нарекания и критерии оценки заявок. Число баллов не будет зависеть от того, как сильно увеличилась начальная цена. Максимум баллов дает повышение в два раза, а дальнейший рост предложения от рекламщиков уже бессмысленен. Зато выбор Смольного будет зависеть от того, как много социальной рекламы готов размещать претендент. Причем, по закону о рекламе, обязательная доля такой рекламы составляет 5% от годового объема, подчеркивают в Смольном. Предоставив больше этих 5 процентов, можно заработать дополнительные «бонусы» перед комитетом.

«Постер» оказался не единственным недовольным. К примеру, в компании «Волго-Балт Медиа» (также входит в пятерку крупнейших игроков) сообщили, что солидарны с претензиями «Постера», однако видят в конкурсной документации и другие пробелы. «Главное — это избыточные требования. Например, чтобы доказать надежность ценового предложения, надо написать диссертацию», – прокомментировал директор по продажам и маркетингу Дмитрий Ганнибалов. Сейчас юристы компании штудируют документацию. После этого «Волго-Балт» также может обратиться с жалобой в УФАС, но, когда именно будет подготовлено обращение, Дмитрий Ганнибалов не уточнил.

Другой крупный игрок – «Реклама-Центр» – в настоящий момент не планирует обращаться в УФАС, «поскольку часть вопросов затронута в жалобе «Постера», рассказал коммерческий директор Дмитрий Малаканчиков. Rusoutdoor изучает конкурсную документацию и еще не составил мнение, отметил генеральный директор Владимир Рябовол. Руководитель «Руана» Вячеслав Ананских на запрос «Фонтанки» не ответил.

А вот рекламное агентство «Стоик» направит жалобу антимонопольщикам уже в начале следующей недели, заявил «Фонтанке» его директор Сергей Крятов. Компания также упрекает комитет в предъявлении избыточных требований. «По каждому рекламному месту мы должны предоставить схему с коридором безопасности и инженерными сетями. Физически это нельзя успеть сделать», – отметил он. Кроме того, по мнению топ-менеджера, разбивка рекламы по крупным лотам ущемляет интересы малого бизнеса. «Предложенные места коммерчески неинтересны и позволят окупить инвестиции минимум через девять лет», – утверждает он.

Параллельно с жалобой УФАС «Стоик» направил обращение к губернатору Георгию Полтавченко с просьбой остановить демонтаж конструкций формата «линза», не вошедших в новую схему размещения. Ранее компания пыталась добиться их возвращения в список разрешенных.

Однако в Смольном считают, что формат «линзы» избыточен и предлагают «Стоику» побороться за один из лотов для малого бизнеса. Остальные претензии глава комитета по печати Сергей Серезлеев пообещал прокомментировать после того, как получит официальное уведомление от УФАС. «Но наличие жалоб меня не удивляет, это значит, что рынок реагирует», – заявил он.

Впрочем, не факт, что УФАС вообще поддержит операторов. «Например, претензию «Постер» о неправомерности такого критерия, как доля социальной рекламы, будет сложно доказать», – считает руководитель представительства «ЭСПАР-Аналитик» Вера Дементьева. «Федеральный закон действительно говорит о минимальном значении 5%, но остальное – на усмотрении региональных властей», – говорит она.

Но даже если город пойдет навстречу операторам и устранит все замечания операторов по конкурсной документации, всем игрокам места может не хватить. Так, по подсчету «ЭСПАР-Аналитик», после проведения торгов число рекламных конструкций сократится на 15 – 20%. Как ранее сообщала «Фонтанка», часть щитов и афиш были вычеркнуты, поскольку не соответствовали требованиям нового ГОСТа ГИБДД, а также правилам благоустройства Петербурга. Больше всего щитов и афиш потеряют Центральный, Петроградский, Адмиралтейский и Московский районы.

Сейчас в число крупнейших игроков петербургского рынка наружной рекламы входят Russ Outdoor, «Постер», «Реклама-Центр», «Волго-Балт Медиа» и «Руан». Помимо них в борьбу за афиши и щиты могут включиться и московские компании — Gallery, «Лайса», «21 век», считает Дмитрий Ганнибалов.

В любом случае по итогам торгов рекламный бизнес станет менее рентабельным, говорят бизнесмены. Компенсировать сокращение конструкций Смольный намерен за счет повышения цен. Так, даже при условии, что места сдадут по начальной стоимости, Смольный заработает на 20% больше, чем ранее. Однако переложить такое повышение на своих клиентов операторы не смогут. «Рекламный рынок не растет, некоторые федеральные агентства вообще просят снизить цены», – прокомментировал Дмитрий Ганнибалов.

Галина Бояркова,

«Фонтанка.ру»