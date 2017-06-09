Брейвик стал Хансеном

Организатор двойного теракта в Норвегии Андерс Брейвик официально сменил имя и фамилию.

Теперь в реестре населения страны он значится как Фьотольф Хансен (Fjotolf Hansen), сообщает в пятницу, 9 июня, Лента.ру со ссылкой на норвежское издание VG.

Адвокат террориста подтвердил такие данные, но не уточнил, когда и почему Брейвик это сделал. Он лишь отметил, что подзащитный решился на такой шаг совсем недавно.

Накануне, 8 июня, Верховный суд Норвегии отказался рассматривать жалобу Брейвика на условия его содержания в тюрьме. Юристы заявили, что будут обжаловать это решение в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ).

Террорист сетовал на то, что содержится в одиночной камере, ему не дают общаться с другими заключенными. Он назвал такое обращение бесчеловечным. В апреле 2016 года окружной суд в Осло признал эту жалобу частично обоснованной и назначил ему компенсацию, но в марте 2017-го Апелляционный суд Боргартинга отменил ее, посчитав, что «одиночка» оправданна, поскольку Брейвик не раскаялся и представляет угрозу.

Суд приговорил Брейвика к 21 году тюрьмы — это максимум в Норвегии, но срок можно продлевать многократно, если власти сочтут заключенного по-прежнему опасным. Террорист содержится в трехкомнатной камере.