Громкое дело о расстреле транспортного ОМОНа дошло до суда

Троих налетчиков, убивших в Петербурге замначальника ОМОНа транспортной полиции, который с коллегой развозил по стройкам серую зарплату, будут судить по семи статьям. Резонансный процесс передали в городской суд.

Об утверждении обвинительного заключения в пятницу, 9 июня, сообщила Генеральная прокуратура РФ. Аркадий Нусимович, Геннадий Левинский и Алексей Геворкян обвиняются в убийстве, покушении на убийство, создании вооруженной группы, разбое, незаконном приобретении оружия и махинациях с VIN-номером и регистрационным знаком машины.

Дерзкое нападение на служебную машину, в которой находились двое сотрудников ОМОНа и девушка-бухгалтер, произошло 4 декабря 2015 года. Возле поворота с Муринской дороги на проспект Маршака в Красногвардейском районе «Газель» перегородила дорогу автомобилю с полицейскими, из подъехавшего Hyundai начали стрелять. Подполковник Анатолий Яблоков был убит, его коллега, прапорщик Сергей Барканов, ранен. Автомобиль ОМОНа преступники подожгли и скрылись на иномарке, которую впоследствии нашли сгоревшей. По версии следствия, преступники разъехались на общественном транспорте, прибрав перевозимые сотрудниками правоохранительных органов 24 миллиона рублей. Деньги преступники разделили, купили три элитные иномарки и недвижимость.

Все трое были арестованы в начале апреля 2016 года.