"Зенит" и "Интер" обменялись тренерами

Пресс-служба футбольного клуба "Интер" 9 июня подтвердила назначение Лучано Спаллетти на пост главного тренера команды. Контракт со специалистом рассчитан на два года. Бывший наставник "Зенита" возглавил команду, которую тренировал нынешний наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини.

Официальная презентация нового наставника "Интера" пройдет в среду. К своим обязанностям Спаллетти приступит 3 июля, пишет «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне 58-летний итальянец возглавлял "Рому", с которой занял второе место в серии А, но не получил предложение о продлении контракта.

Клуб из Милана начинал сезон с Франком де Буром в роли главного тренера. В ноябре его сменил Стефано Пиоли, уволенный 9 мая. Исполняющим обязанности рулевого в оставшихся турах был назначен Стефано Векки. Черно-синие завершили чемпионат на седьмой позиции.

С 2009 по 2014 год Спаллетти работал в "Зените". Нынешний главный тренер "Зенита" Роберто Манчини был главным тренером "Интера" с 2004 по 2008 год.