Бизнесмен Пономарев, судившийся с IKEA, арестован по делу о доносе и мошенничестве
Предприниматель Константин Пономарев, главный свидетель по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и главный оппонент магазина IKEA в суде, отправлен под стражу.
Как сообщил «Фонтанке» адвокат Пономарева Андрей Смецкой, Пресненский суд Москвы 9 июня избрал меру пресечения предпринимателю в виде ареста. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, ложном доносе и ложных показаниях.
Защитник Пономарева завил, что уголовное дело связано с длительными тяжбами предпринимателя с электросетевой компанией «Кубаньэнерго», которой он якобы поставлял генераторы во время энергетической блокады в Крыму, а также с IKEA из-за аренды генераторов для петербургских гипермаркетов «Мега». По заявлениям IKEA в отношении него неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии были прекращены за отсутствием состава преступления.
В начале этого года Московский суд отправил главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. Поскольку тот проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена ему заочно.
Справка:
Глава инвестфонда Hermitage Capital Уильям Браудер и Иван Черкасов обвиняются в преднамеренном банкротстве и уходе от налогов. Следователи полагают, что фонд Браудера вывел из российского бюджета более 5 млрд руб. В 2013 году Тверской суд заочно приговорил Браудера к девяти годам заключения за мошенничество в особо крупном размере. Вскоре Браудер был объявлен в международный розыск. Однако Интерпол три раза отклонял запрос России на арест бизнесмена. По версии организации, дело против Браудера носит политический характер. Позднее против предпринимателя в России было возбуждено новое уголовное дело в связи с вновь открывшимися обстоятельствами.
В сентябре 2016 года Высокий суд Лондона приговорил бывшего следователя МВД России Павла Карпова, который вел дело фонда, к трем месяцам заключения за неуважение к суду. Причиной стала неявка Карпова в британский суд.