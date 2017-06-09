Бизнесмен Пономарев, судившийся с IKEA, арестован по делу о доносе и мошенничестве

Предприниматель Константин Пономарев, главный свидетель по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и главный оппонент магазина IKEA в суде, отправлен под стражу.

Как сообщил «Фонтанке» адвокат Пономарева Андрей Смецкой, Пресненский суд Москвы 9 июня избрал меру пресечения предпринимателю в виде ареста. Бизнесмена обвиняют в мошенничестве, ложном доносе и ложных показаниях.

Защитник Пономарева завил, что уголовное дело связано с длительными тяжбами предпринимателя с электросетевой компанией «Кубаньэнерго», которой он якобы поставлял генераторы во время энергетической блокады в Крыму, а также с IKEA из-за аренды генераторов для петербургских гипермаркетов «Мега». По заявлениям IKEA в отношении него неоднократно возбуждались уголовные дела, которые впоследствии были прекращены за отсутствием состава преступления.

В начале этого года Московский суд отправил главу Hermitage Capital Уильяма Браудера под арест. Поскольку тот проживает за рубежом, мера пресечения была объявлена ему заочно.