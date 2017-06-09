«Петербургская Недвижимость» объявляет выходные распродаж

Грандиозную акцию для жителей и гостей города подготовила компания «Петербургская Недвижимость». Только три дня – с 10 по 12 июня – для всех покупателей действуют специальные скидки на квартиры в новостройках.

Стать участником масштабной распродажи квартир может любой желающий – для этого достаточно в ближайшие выходные посетить один из офисов «Петербургской Недвижимости» и забронировать понравившуюся квартиру.

Проведите выходные с пользой – приходите в «Петербургскую Недвижимость» и приобретайте квартиры на выгодных условиях!

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