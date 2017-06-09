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09.06.2017 17:52

«Петербургская Недвижимость» объявляет выходные распродаж

«Петербургская Недвижимость» объявляет выходные распродаж
«Петербургская Недвижимость»

Грандиозную акцию для жителей и гостей города подготовила компания «Петербургская Недвижимость». Только три дня – с 10 по 12 июня – для всех покупателей действуют специальные скидки на квартиры в новостройках.

Стать участником масштабной распродажи квартир может любой желающий – для этого достаточно в ближайшие выходные посетить один из офисов «Петербургской Недвижимости» и забронировать понравившуюся квартиру.

Проведите выходные с пользой – приходите в «Петербургскую Недвижимость» и приобретайте квартиры на выгодных условиях!

Справка о компании  «Петербургская Недвижимость»
 


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09.06.2017 17:52
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Грандиозную акцию для жителей и гостей города подготовила компания «Петербургская Недвижимость». Только три дня – с 10 по 12 июня
«Группа ЛСР
09.06.2017 15:56
«Группа ЛСР» вывела в продажу новые дома в Невском и Красногвардейском районах
«Группа ЛСР» вывела в продажу два новых корпуса в жилых комплексах «Новая Охта. На Речке» и «Цивилизация», где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.
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