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09.06.2017 17:45

Работа, как квест, но с настоящей зарплатой

9 июня в Санкт-Петербурге стартовала летняя кампания «Трудовое лето». Ее смысл в том, чтобы подростки на собственном опыте поняли, что такое труд, работодатель, зарплата и налоги
Работа, как квест, но с настоящей зарплатой
Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

Пожалуй, каждый из нас легко вспомнит свои первые, честно заработанные деньги. У кого-то это была помощь родителям по дому, оплаченная из семейного бюджета, для других лично найденная на свободное от уроков время подработка.

Но с каждым годом становится все больше подростков, нашедших первую работу через Центр занятости населения Санкт-Петербурга, который, собственно, и является организатором программы по трудоустройству подростков от 14 до 18 лет.

На Московской площади собралось более полутора тысяч подростков – участников программ временной занятости. Традиционно, мероприятие проходит в формате торжественной линейки, каждый отряд готовит свои речевки, а лучших тружеников прошлогодней кампании награждают благодарственными письмами и подарками. В этом награду за активность, ответственность и трудолюбие подростков наградили Губернатор Санкт-Петербурга и Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

— Сегодня мы по традиции открываем «Трудовое лето» для тех ребят, которые хотят не просто отдохнуть на каникулах, но и принести пользу нашему городу, своей семье, родным и близким. И заработать первые свои трудовые деньги. Я считаю, что это очень хорошая идея, потому что человек должен понимать, ради чего он живет, – сообщил участникам торжественной линейки, собранной на Московской площади в честь старта кампании, губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

Председатель городского Законодательного собрания Вячеслав Макаров в свою очередь подчеркнул, что труд — это «самое великое богатство и счастье» и пожелал, чтобы подростки находили время не только на работу, но и на занятия спортом.

Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга
Фото предоставлено Центром занятости населения Санкт-Петербурга

На три летних месяца Служба занятости населения Санкт-Петербурга планирует трудоустроить порядка шести тысяч подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Первые бригады уже вовсю занимаются уборкой и озеленением Александровского сада и Марсового поля. Часть школяров работает в библиотеках города, занимаясь заполнением формуляров и раскладыванием книг.

В основном подростки привлекаются по благоустройству города, но многие работают помощниками менеджеров, делопроизводителей, операторами call-центров, курьерами. Вакансии предлагают садово-парковые предприятия в разных районах города, молодежные общественные организации, ассоциации общественных объединений родителей и детей инвалидов и многие другие.

Естественно, работают не за «спасибо». Каждый подросток (при учете, что отработал месяц «от звонка до звонка», в данном случае по 4 часа в день — прим. ред.) получает 9445 рублей в виде заработной платы.

– Кампания по привлечению подростков к работе начинается уже в феврале, многие ребята трудятся в свободное от учебы время в течение всего года, не только во время летних каникул. Программа временной занятости очень востребована среди подростков, у нас есть ребята, которые ежегодно устраиваются на работу во время каникул. Временная занятость это одна из ступеней профориентации, которая позволяет подросткам понять, как устроено трудовое законодательство, что такое официальное трудоустройство, охрана труда. Это хорошая возможность попробовать за один трудовой сезон себя в нескольких профессиях, – рассказала заместитель директора Центра занятости населения Елена Соколовская. – Суть программы в том, что дети работают и узнают, что такое деньги. После этого они уже по-другому относятся к деньгам родителей. С каждым годом желающих потрудиться в летние каникулы становится все больше. Также в программе участвуют дети-сироты, ребята из многодетных или малообеспеченных семей, юные петербуржцы, стоящие на учете и школьники с ограниченными физическими возможностями. 

Наталья Ламбоцкая

Цифры
В прошлом году во время летней кампании в каждом районе города было охвачено порядка 300 подростков. Самым многочисленным по трудоустройству молодежи от 14 до 18 лет стал Невский район, там приняли на работу 855 человек. В пятерку лидеров 2016 года по трудоустройству подростков вошли также Калининский, Красносельский, Приморский и Фрунзенский районы.
За 22 года существования летней трудовой кампании временную работу нашли более 50 000 подростков.

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