Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников

Читатели «Фонтанки» сообщили о невозможности попасть на сайт http://www.ege.spb.ru после публикации результатов государственной итоговой аттестации. Технические неполадки 9 июня длились минимум полчаса.

«Система информирования о результатах ОГЭ в Санкт-Петербурге (ОГЭ 2017) www.ege.spb.ru разместила информацию о результатах экзаменов, и почти сразу сайт стал недоступен. Ни 9-классники, ни их родители и учителя не могут узнать результаты через эту систему», – сообщили читатели «Фонтанки» днем, спустя непродолжительное время сайт заработал.

Отметим, что дата официальной публикации результатов ГИА-2017 была намечена на 13 июня, однако по ряду предметов оценки выложили ранее.