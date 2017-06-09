В Петербурге не закроют ни одно опасное предприятие на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018

Смольный не будет закрывать ни одно предприятие на время проведения международных футбольных турниров. Ранее президент своим указом поручил приостановить работу производств и организаций, где используются опасные химические и радиоактивные вещества.

Как рассказал «Фонтанке» 9 июня глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин, ведомство составило для федерального правительства свой перечень предприятий с предложениями. Закрытий или приостановки не будет, так как под указанные категории опасности не подпадает ни одно городское производство. Комитет ориентируется на закрытые документы, которые устанавливают критерии определения опасности. Комитет подготовил некоторые предложения по ограничениям – в частности, связанным с перевозками грузов. Но этот список является секретным.

Пункт 13 президентского указа № 202 от 9 мая требует «приостановить в субъектах Российской Федерации, на территориях которых вводятся усиленные меры безопасности, деятельность опасных производств и организаций, в которых используются источники ионизирующего излучения, опасные химические и биологические вещества, радиоактивные, токсичные и взрывчатые вещества».

Ранее большой резонанс вызвал другой пункт указа, касающийся введения запретных для плавания зон акватории. http://www.fontanka.ru/2017/04/18/067/ Соответствующее постановление Минтранса изначально истолковали как полное закрытие акватории Невы и Финского залива. В конце мая выяснилось, что движение ограничат лишь в окрестностях Крестовского острова и только в дни матчей Кубка конфедераций.

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