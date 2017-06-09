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13.06.2017 10:00

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
maximumtest.ru

18 июня родители старшеклассников встретятся на масштабном мероприятии «Всероссийское родительское собрание 2017», где получат возможность задать все интересующие вопросы экспертам в области подготовки к ЕГЭ и поступления на бюджет в ведущие вузы РФ.

ЕГЭ – первое серьёзное испытание для будущих одиннадцатиклассников. Выпускники осознают весь груз ответственности за результаты экзаменов, ведь от этого зависит не только школьный аттестат, но и билет в желаемый вуз.  И старшеклассники, которые ещё вчера были детьми, сталкиваются с рядом проблем, которые очень сложно решить самостоятельно.

Бесспорно, на протяжении всего 11 класса выпускники особенно сильно нуждаются в поддержке родителей, которые помогут подобрать репетитора, выбрать способ подготовки, определиться с вузами и направлениями. Хотите разобраться во всём, что ждёт Вас и Вашего ребёнка в 11 классе?

18 июня в Санкт-Петербурге пройдёт специальный форум, на котором вы сможете:
-узнать, что ждать от ЕГЭ-2018 и как найти лучшего репетитора;
-узнать, на что нужно обращать внимание при подборе вузов;
-пройти бесплатную профориентацию и обсудить результаты со специалистом

maximumtest.ru
maximumtest.ru

Участие в мероприятии бесплатное (количество мест ограничено – необходима предварительная регистрация). Зарегистрироваться можно на сайте: maximumtest.ru/events  или по телефону: 8-800-775-83-71

Место проведения: Владимирский проспект, д. 1/47, 5 этаж

 


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13.06.2017 10:00

Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора

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Эксперты расскажут родителям старшеклассников как выбирать вуз и репетитора
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