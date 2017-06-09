«Победа» летит в Геленджик

1 июля 2017 года авиакомпания «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») начинает полеты из Санкт-Петербурга в Геленджик.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю – по вторникам и суббота, сообщили в пресс-службе авиакомпании. Запуск новых рейсов производится в рамках программы развития региональной сети компании «Победы», а также из-за высокого и устойчиво растущего спроса у петербуржцев на перелеты в южном направлении. Билеты на новые рейсы уже поступили в продажу.

«Победа» – российская бюджетная авиакомпания, дочернее предприятие ПАО «Аэрофлот – Российские авиалинии», базируется в московском аэропорту Внуково. Основана 16 сентября 2014 года. В настоящее время выполняет рейсы по более чем 40 направлениям.