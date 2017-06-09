Госстройнадзор не дал разрешения на ввод одного из домов ГК «Город»
Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга (Госстройнадзор) не выдала разрешения на ввод в эксплуатацию одного из домов бывшей ГК «Город». Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 9 июня, решение, датированное 7 июня, было принято из-за того, что застройщик предоставил неполный пакет документов, а также допустил ошибки при оформлении технического плана жилого дома.
Речь идет об одном из домов в ЖК «Ленинский парк» на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести — участок 7, корпус А. Всего в этом ЖК три дома. Ранее «Фонтанка» писала, что заявка о получении разрешения на ввод домов в эксплуатацию была подана в Госстройнадзор 30 мая.
К середине июня стройкомитет обещал ввести в эксплуатацию два дома в составе ЖК — 6А и 7А (почти на 1900 квартир в целом), а к сентябрю 2017-го достроить весь ЖК «Ленинский парк» и сдать несколько домов в составе расположенного рядом ЖК «Прибалтийский» (который тоже начинала строить ГК «Город»).
Справка:
В наследство от ГК «Город» Петербургу досталось 13 недостроенных домов и 5000 заключенных договоров долевого участия. Из них примерно 3500 приходится на квартиры – с учетом тех, что находятся в домах 6А и 7А. История борьбы дольщиков ГК «Город» за свои квартиры насчитывает уже три-четыре года. Строительство началось в 2010-м, а первый договор долевого участия был заключен в 2011-м. Впервые стройка остановилась в 2014-м году, в 2015-м в Смольном была создана рабочая группа во главе с вице-губернатором Игорем Албиным, которая пытается решить проблемы дольщиков. Те, в свою очередь, не дают чиновникам расслабиться, устраивая голодовки http://www.fontanka.ru/2017/06/02/128, подавая письма в полпредство президента в СЗФО и регулярно собираясь на акции протеста. Что касается ввода домов 6А и 7А, то дольщики были не согласны с их вводом в эксплуатацию, указывая на многочисленные недоделки, которые, по их мнению, устранить до 15 июня просто невозможно. В стройкомитете на это отвечают, что есть ряд других дольщиков, которые полностью довольны квартирами и готовы получать ключи, а недоделки после ввода объекта в эксплуатацию будут исправлены в рабочем порядке.