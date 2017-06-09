Госстройнадзор не дал разрешения на ввод одного из домов ГК «Город»

Служба государственного строительного надзора и экспертизы Петербурга (Госстройнадзор) не выдала разрешения на ввод в эксплуатацию одного из домов бывшей ГК «Город». Как сообщили «Фонтанке» в ведомстве 9 июня, решение, датированное 7 июня, было принято из-за того, что застройщик предоставил неполный пакет документов, а также допустил ошибки при оформлении технического плана жилого дома.

Речь идет об одном из домов в ЖК «Ленинский парк» на углу Ленинского проспекта и улицы Доблести — участок 7, корпус А. Всего в этом ЖК три дома. Ранее «Фонтанка» писала, что заявка о получении разрешения на ввод домов в эксплуатацию была подана в Госстройнадзор 30 мая.

К середине июня стройкомитет обещал ввести в эксплуатацию два дома в составе ЖК — 6А и 7А (почти на 1900 квартир в целом), а к сентябрю 2017-го достроить весь ЖК «Ленинский парк» и сдать несколько домов в составе расположенного рядом ЖК «Прибалтийский» (который тоже начинала строить ГК «Город»).