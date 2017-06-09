Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы

Суд приговорил врача-гинеколога Медицинского университета имени Павлова Марьям Аракелян к двум годам ограничения свободы за оставленную в животе пациентки пеленку.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июня петербургский судебный участок № 154 вынес приговор двум сотрудницам Первого меда – гинекологу Марьям Аракелян и медсестре Галине Шломиной. Именно они, как установил суд, делали кесарево сечение поступивший в больницу роженице и оставили пеленку в ее брюшной полости. Вину свою фигурантки дела не признали.

Помимо двух лет ограничения свободы для каждой сотрудницы, им на 2,5 года запретили заниматься медицинской деятельностью. Тем самым решение суда полностью соответствует позиции обвинения. Иск от потерпевшей на возмещение вреда будет рассмотрен в гражданском порядке.

Инцидент произошел в 2014 году. После родов пациентка заметила, что ее живот не уменьшается, а становится больше. Ультразвуковое исследование делали несколько раз, но врачи говорили пациентке, что видят только скопление жидкости вместе с большой гематомой, и назначали антибиотики. На второй неделе после родов женщину выписали из клиники акушерства и гинекологии «в удовлетворительном состоянии» и с обычными рекомендациями. Почти через месяц скорая помощь доставила ее в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Врачи увидели на УЗИ инородное тело, а в ходе операции обнаружили в брюшной полости женщины операционную простыню.