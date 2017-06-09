Еще
17:53 09.06.2017
Новость часа
16:17
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
Пришлите свою новость!
17:46
Кандидат в президенты Финляндии: Нам нужно больше знать о России
17:41
Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников
17:40
Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов
17:36
В Петербурге не закроют ни одно опасное предприятие на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
17:33
Грузовик на КАД собрал 9-километровую пробку
17:16
На фестивале традиций Литвы накормят и научат старинным играм
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?
16:56
Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука
16:44
Госстройнадзор не дал разрешения на ввод одного из домов ГК «Город»
16:37
Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы
16:34
Женщина и дети в Тосно сдали эксгибициониста
16:27
Финны до сих пор катаются на лыжах в Лапландии
16:20
Путин поговорил с президентом Монголии
16:17
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
16:10
За девять месяцев в Петербурге задержали 40 гидов-нелегалов
16:05
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
15:51
Прокуратура Петербурга обвинила поликлинику в нарушении сроков ожидания МРТ
15:45
Тереза Мэй сформирует новое правительство Британии
15:40
На Невском – 9 баллов
15:35
Госдума продлила полномочия Набиуллиной
15:28
С причала напротив Ботанического сада попытались увезти прицепы для яхт
15:09
«Чернышевскую» закрывали из-за контейнера с борщом
15:06
Центральный вход в Московский вокзал закрыт
15:04
В Пулково появился большой одуванчик добра
15:04
Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона
14:58
СМИ раскрыли состав 110-миллиардного пакета вооружений США для Саудовской Аравии
14:47
Новороссийскую перекрыло дерево
14:39
Трамп обвинил экс-главу ФБР в раскрытии секретной информации
14:37
Смольный утвердит охранную зону вокруг парка Александрино в начале июля
14:32
«Чернышевская» закрыта на вход и выход
14:30
Прокуроры в Кингисеппе сдали публике батюшку и подчиненных Бастрыкина
14:25
Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл» в подделке документов
14:24
Разгневанная петербурженка пыталась задушить заведующую детсадом
14:14
Склон у Макаровского моста в Кронштадте сделают общедоступным
14:10
Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург
14:02
СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар
13:50
Дрозденко просит Минтранс сделать дорогу Выборг - Светогорск федеральной
13:44
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
13:39
После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными
13:23
Слуцкий возглавил «Халл Сити»
13:14
В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга
13:09
Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение
13:00
Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины
12:57
СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»
12:51
В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов
12:41
Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция на колене
12:35
Снайдер может вернуться в чемпионат Испании
12:29
Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального
12:24
Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
12:20
Под Анапой построили аттракцион мирового уровня
12:14
Смертельное ДТП на дамбе: легковушку выкинуло на камни
12:11
Путин: Террористы готовят новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России
11:58
«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму
11:48
Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере
11:45
Путин предложил восстановить работу контактной группы ШОС по Афганистану
11:37
ВЦИОМ: Треть россиян уверена, что патриотом можно быть и за границей
11:31
Путин встретился с лидерами ШОС
11:24
Почти 1600 гей-браков зарегистрировали в Финляндии за месяц
11:18
Депутата Митрохина задержали за участие в акции против реновации в Москве
11:08
ООН насчитала в рядах ИГ 20 тысяч человек
11:02
Эрдоган одобрил закон об отправке военных в Катар
10:45
Кличко отрекся от недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе
10:37
Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
10:25
8 украинских пограничников пострадали при обстреле поселка под Мариуполем
10:17
Грабители ворвались к 96-летнему уроженцу Петрограда и связали его скотчем
10:11
В петербургских магазинах обнаружили поддельный пломбир
10:05
Парламент Японии разрешил императору отречься от престола
09:59
Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн
09:50
На дамбе разбились две легковушки
09:42
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Происшествия
Версия для печати
09.06.2017 16:37

Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы

 

Суд приговорил врача-гинеколога Медицинского университета имени Павлова Марьям Аракелян к двум годам ограничения свободы за оставленную в животе пациентки пеленку.

Как стало известно «Фонтанке», 9 июня петербургский судебный участок № 154 вынес приговор двум сотрудницам Первого меда – гинекологу Марьям Аракелян и медсестре Галине Шломиной. Именно они, как установил суд, делали кесарево сечение поступивший в больницу роженице и оставили пеленку в ее брюшной полости. Вину свою фигурантки дела не признали.

Помимо двух лет ограничения свободы для каждой сотрудницы, им на 2,5 года запретили заниматься медицинской деятельностью. Тем самым решение суда полностью соответствует позиции обвинения. Иск от потерпевшей на возмещение вреда будет рассмотрен в гражданском порядке.

Инцидент произошел в 2014 году. После родов пациентка заметила, что ее живот не уменьшается, а становится больше. Ультразвуковое исследование делали несколько раз, но врачи говорили пациентке, что видят только скопление жидкости вместе с большой гематомой, и назначали антибиотики. На второй неделе после родов женщину выписали из клиники акушерства и гинекологии «в удовлетворительном состоянии» и с обычными рекомендациями. Почти через месяц скорая помощь доставила ее в Военно-медицинскую академию им. Кирова. Врачи увидели на УЗИ инородное тело, а в ходе операции обнаружили в брюшной полости женщины операционную простыню.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
07.06.2017 10:09

Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ

11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14

Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой

Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37

Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем

30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Грузовик на КАД собрал 9-километровую пробку
Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
«Чернышевскую» закрывали из-за контейнера с борщом
Центральный вход в Московский вокзал закрыт
Новороссийскую перекрыло дерево
«Чернышевская» закрыта на вход и выход
Разгневанная петербурженка пыталась задушить заведующую детсадом
Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
Смертельное ДТП на дамбе: легковушку выкинуло на камни
Грешники нашли утешение на Литейном
Казнь балетмейстера
Эхо Петербурга в киевском расстреле
Как украсть полмиллиарда на армейском угле
А девушки потом
Земля профсоюзов очищена огнем
Швабра без бирки довела до суда
Фон Мессинг довела силовиков до миллиарда евро
Как полиция потревожила «Вежливых людей»
Двенадцать разгневанных женщин
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?

Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука

Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов

Новости компаний
07.06.2017 10:09
Будущим одиннадцатиклассникам расскажут, что происходит с ЕГЭ
11 июня эксперты расскажут будущим одиннадцатиклассникам о первых итогах ЕГЭ-2017 и о том, как не допустить ошибок нынешних выпускников.
Фото: Коньков Сергей
31.05.2017 16:14
Когда капиталисты идут к коммунисту ЗакСа Ивановой
Владельцы контрольного пакета акций 22 года не видят прибыли, сдавая в аренду тысячи метров на Апраксином Дворе. А миноритарии не видят защиты в судах. Тогда они идут к депутату-коммунисту. Тем более, что она - супруга их оппонента
maximumtest.ru
31.05.2017 12:37
Для закончивших 8 класс: все об ОГЭ и выборе между школой и колледжем
30 мая все девятиклассники России сдавали ОГЭ по русскому языку и делились своими впечатлениями, и мнения оказалось негативным. В чём причина?
maximumtest.ru
24.05.2017 16:34
Будущим 11-классникам помогут определиться с профессией и вузами
Решение о выборе вуза и профессии одно из самых сложных как для ребят, так и для их родителей. Но при этом его нужно принять до того, как начнется тяжелый год в 11-м классе.
Фото предоставлено компаний FORT GROUP
19.05.2017 18:00
Детские клубы выручат родителей в выходные дни
20 и 27 мая родители смогут бесплатно отправить своих детей в увлекательное путешествие. Ребята встретятся с любимыми героями, узнают много интересного и нового. Отдохнут весело и с пользой.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Fjord
05.05.2017 13:03
На квартиры ЮИТ ипотечная ставка снижена до 10, 25%
Квартиры во всех строящихся жилых комплексах ЮИТ в Санкт-Петербурге теперь можно приобрести в ипотеку Россельхозбанка и Газпромбанка на еще более выгодных условиях. 10, 25% – новая, сниженная ставка по ипотечным программам этих банков.
21.04.2017 16:34
ГК QBF выступила партнёром встречи предпринимателей Санкт-Петербурга
Во вторник, 18 апреля 2017 года, ведущие предприниматели и эксперты в области маркетинга собрались в Санкт-Петербурге на форуме «Всероссийский совет директоров: как обеспечить рост бизнесу».
Группа компаний «Эталон»
10.04.2017 10:20
ГК «Эталон» начинает продажи в новом проекте в Санкт-Петербурге
Группа компаний «Эталон» открыла продажи квартир в ЖК Fusion в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Проект реализует «Эталон-ЛенСпецСМУ» (входит в ГК "Эталон")
Фото: Осиченко Владимир
16.03.2017 18:20
​Петербуржцы присоединились к празднованию Дня святого Патрика
Кто сказал, что после 8 марта наступает затишье вплоть до 1 мая? Питерские лондонцы активно готовятся к празднованию Дня святого Патрика.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.