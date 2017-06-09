Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов
Сегодня, 9 июля, завершается приём роликов на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». «Фонтанка» представляет очередную подборку видео, присланных офисными работниками.
В Детском саду N 13 Курортного района веселые Бабки — Ёжки — большие поклонники саундтреков к «Криминальному чтиву» и поэта-песенника Бака Рама (не многие знают, что он — автор слов хита всех времен Only You).
«Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. Для этого необходимо нажать на иконку Youtube и проголосовать. Участники, набравшие максимальное число голосов от зрителей, становятся победителями.
Кликни ссылку — ставь лайки на Youtube.
В компании ТЕХНОТРЕЙД нашли секрет успешной работы – нужно просто вставать в позу…
Кликни ссылку — ставь лайки на Youtube.
Голосование за лучшие видеоролики компаний Петербурга вступает в финальную фазу. 10 компаний-финалистов получат билеты на Большой Бизнес Фан Фестиваль, где 16 июня на главной сцене и состоится торжественная церемония награждения победителей. Голосование за ролики продолжается до 00.00 часов 16 июня. Лайки, шеры, репосты приветствуются.
По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube.
Премия будет вручаться по шести номинациям:
- «Лучший офисный коллектив»;
- «Лучшее офисное пространство»;
- «Приз зрительских симпатий»;
- «Лучший коллектив СМИ»;
- «Выбор «Фонтанки»;
- «Выбор Большого бизнес-фан-фестиваля».
Подробнее о правилах участия вы можете прочитать на странице «Фонтанки» «Золотая скрепка».