Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов

Офисный баттл номинантов премии «Золотая скрепка» от интернет-канала [Фонтанка.Офис] продолжается. На этот раз мы представляем видеошедевры детского сада N 13 и компании ТЕХНОТРЕЙД.

Сегодня, 9 июля, завершается приём роликов на премию интернет-канала [Фонтанка.Офис] «Золотая скрепка». «Фонтанка» представляет очередную подборку видео, присланных офисными работниками.

В Детском саду N 13 Курортного района веселые Бабки — Ёжки — большие поклонники саундтреков к «Криминальному чтиву» и поэта-песенника Бака Рама (не многие знают, что он — автор слов хита всех времен Only You).

«Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube. Для этого необходимо нажать на иконку Youtube и проголосовать. Участники, набравшие максимальное число голосов от зрителей, становятся победителями.



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В компании ТЕХНОТРЕЙД нашли секрет успешной работы – нужно просто вставать в позу…

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Голосование за лучшие видеоролики компаний Петербурга вступает в финальную фазу. 10 компаний-финалистов получат билеты на Большой Бизнес Фан Фестиваль, где 16 июня на главной сцене и состоится торжественная церемония награждения победителей. Голосование за ролики продолжается до 00.00 часов 16 июня. Лайки, шеры, репосты приветствуются.

По итогам онлайн-голосования на сайте будут выбраны «Лучший офисный коллектив» и «Лучшее офисное пространство» 2017 года. «Фонтанка» предлагает читателям проголосовать за лучшие ролики на видеохостинге Youtube.

Премия будет вручаться по шести номинациям:

«Лучший офисный коллектив»;

«Лучшее офисное пространство»;

«Приз зрительских симпатий»;

«Лучший коллектив СМИ»;

«Выбор «Фонтанки»;

«Выбор Большого бизнес-фан-фестиваля».



Подробнее о правилах участия вы можете прочитать на странице «Фонтанки» «Золотая скрепка».