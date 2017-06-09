За девять месяцев в Петербурге задержали 40 гидов-нелегалов

За последние девять в Петербурге задержали 40 нелегальных гидов-переводчиков. Об этом говорится в ответе главы комитета по туризму Андрея Мушкарева на запрос депутата Оксаны Дмитриевой.

По его словам, созданная в августе 2016 года комитетом и ГУ МВД рабочая группа по борьбе с незаконными переводчиками, провела 16 проверок, итогами которых и стали задержания экскурсоводов-нелегалов. Также рабочая группа планирует совершить рейды по сувенирным магазинам. «Комитет обеспокоен сложившейся ситуацией на рынке китайского въездного туризма и для ее решения сотрудничает с правоохранительными органами», – говорится в письме Андрея Мушкарева.

Ранее петербургская Ассоциация гидов-переводчиков китайского языка сообщала, что нелегальные китайские гиды отнимают работу у ее членов. Кроме того, как показало расследование «Фонтанки», на приеме гостей из Поднебесной Петербург почти ничего не зарабатывает, а потраченные туристами в ресторанах и сувенирных магазинах деньги возвращаются в Китай.