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09.06.2017 16:10

За девять месяцев в Петербурге задержали 40 гидов-нелегалов

За последние девять в Петербурге задержали 40 нелегальных гидов-переводчиков. Об этом говорится в ответе главы комитета по туризму Андрея Мушкарева на запрос депутата Оксаны Дмитриевой.

По его словам, созданная в августе 2016 года комитетом и ГУ МВД рабочая группа по борьбе с незаконными переводчиками, провела 16 проверок, итогами которых и стали задержания экскурсоводов-нелегалов. Также рабочая группа планирует совершить рейды по сувенирным магазинам. «Комитет обеспокоен сложившейся ситуацией на рынке китайского въездного туризма и для ее решения сотрудничает с правоохранительными органами», – говорится в письме Андрея Мушкарева.

Ранее петербургская Ассоциация гидов-переводчиков китайского языка сообщала, что нелегальные китайские гиды отнимают работу у ее членов. Кроме того, как показало расследование «Фонтанки», на приеме гостей из Поднебесной Петербург почти ничего не зарабатывает, а потраченные туристами в ресторанах и сувенирных магазинах деньги возвращаются в Китай.


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09.06.2017 11:42

Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку по версии британского агентства OAG

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В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
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06.06.2017 12:10

АО «Эталон ЛенСпецСМУ» присвоен рейтинг на уровне ruA+

02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале)
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aeroflot.ru
09.06.2017 11:42
Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по пассажиропотоку по версии британского агентства OAG
Аэрофлот вошел в топ-20 авиаперевозчиков мира по предельному пассажиропотоку по версии авторитетного британского агентства OAG.
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
«Эталон»
06.06.2017 12:10
АО «Эталон ЛенСпецСМУ» присвоен рейтинг на уровне ruA+
02 июня 2017 г. рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) пересмотрело рейтинг кредитоспособности АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») в соответствии с новой методологией (вступила в силу 18.04.2017) на уровне ruA+ (что соответствует рейтингу А+(I) по ранее применявшейся шкале)
«Эталон ЛенСпецСМУ»
05.06.2017 12:26
«Эталон ЛенСпецСМУ» и Санкт-Петербург подписали на ПМЭФ соглашение о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству соцобъектов
2 июня 2017 года в рамках Петербургского Международного Экономического Форума состоялось подписание соглашения между АО «Эталон ЛенСпецСМУ», входящим в Группу «Эталон», и Санкт-Петербургом о намерениях реализовать первый в России проект ГЧП по строительству социальных объектов.
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
Фотобанк firestock.ru
30.05.2017 15:27
Как сэкономить при эксплуатации зданий
Мы хотим дышать чистым воздухом, работать в тепле и уюте, и при этом меньше платить за свет, воду, тепло. В наше время одно не исключает другое — современные технологии и организация управления недвижимостью позволяют уменьшить вероятность всевозможных неприятностей
«Кивеннапа»
26.05.2017 15:48
«Кивеннапа» намерена погасить все выплаты и удвоить темпы ввода жилья
Топ-менеджментом компании «Кивеннапа» принято решение о выделении значительных сумм на погашение требований клиентов, решивших расторгнуть договор строительства и не получивших свое жилье в срок.
pixabay.com.ru
23.05.2017 15:00
Электронная подпись для ЕГАИС «Учет древесины и сделок с ней»
Как сообщает Минприроды России, с 1 июля 2017 года производители пиломатериалов будут обязаны вносить данные о сделках в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС) учета древесины и сделок с ней.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
КЕЙ
23.05.2017 08:00
Эксперты КЕЙ рассказали о преимуществах и эволюции SSD-накопителей
Технология SSD накопителей, пришедшая на смену обычным жестким дискам, буквально за несколько лет стала новым стандартом для современного ПК.
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