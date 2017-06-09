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09.06.2017 16:30

Снижена ипотечная ставка для покупателей квартир «Новоселье: Городские кварталы»

Снижена ипотечная ставка для покупателей квартир «Новоселье: Городские кварталы»
«Новоселье: Городские кварталы»

Банк «Сбербанк» снизил ипотечную ставку для покупателей квартир в проекте «Новоселье: Городские кварталы» до 10,7% годовых в рамках специальной акции для застройщиков.

Согласно условиям акции для ключевых партнеров «Сбербанка, минимальный размер первоначального взноса должен составлять 15% от стоимости приобретаемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей. Срок кредита: от 1 года до 30 лет. Обязательное условие акции – страхование жизни и здоровья заемщика.

Ипотечное кредитование по сниженной процентной ставке – 10,7% – доступно покупателям квартир в ЖК «Гамма», ЖК «Дельта» в пос. Новоселье.

Напомним, что в «Сбербанке» для ключевых партнеров также действует специальная ставка 10,7% годовых на квартиры в сданных домах. Ставка действует при условии страхования жизни и здоровья заемщика.


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