«Группа ЛСР» вывела в продажу новые дома в Невском и Красногвардейском районах

«Группа ЛСР» вывела в продажу два новых корпуса в жилых комплексах «Новая Охта. На Речке» и «Цивилизация», где сегодня можно приобрести квартиры различных планировок.

В Невском районе Санкт-Петербурга компания начала продажи квартир в доме №4 жилого комплекса «Цивилизация». Новый 25-этажный дом площадью 13 637 кв. м включает 272 квартиры. Приобрести можно одно-, двух- и трехкомнатные квартиры площадью от 36 до 85 кв.м. Их стоимость начинается от 74 000 рублей за квадратный метр, минимальная стоимость квартиры в этом корпусе составляет 3 024 000 рублей. Дом будет введен в эксплуатацию во II квартале 2019 года.

Жилой комплекс «Цивилизация» – это масштабная реновация территории в непосредственной близости от исторического центра. Территория будет максимально озеленена: планируется высадка деревьев и кустарников, устройство газонов и клумб. На придомовой территории появятся тренажерные и детские площадки. В составе комплекса также появятся 4 детских сада, 2 школы и детское образовательное учреждение, совмещающее детский сад и начальную школу. В подземных и наземных многоуровневых паркингах будет 4478 машиномест.

Интересные варианты жилья сегодня доступны в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга, где «Группа ЛСР» вывела в продажу квартиры в новом 21-этажном доме №4 в жилом комплексе «Новая Охта. На речке». Всего в корпусе, площадь которого 8826 кв. м, 180 квартир. Приобрести можно одно- и двухкомнатные квартиры площадью от 40 до 58 кв. м, стоимость начинается от 70 000 рублей за квадрат. Дом будет введен в эксплуатацию в 4-м квартале 2018 года.

Здесь все для комфортной жизни: предусмотрена организация торгово-сервисной и социальной инфраструктуры, к моменту сдачи домов будут построены две школы и детский сад. Местоположение комплекса идеально для семейного отдыха. Благодаря разработкам ведущих архитекторов Санкт-Петербурга по благоустройству береговой линии Охты, жители комплекса смогут устраивать свой отдых в зеленой зоне, прогуливаться вдоль реки.

Справка о компании ПАО «Группа ЛСР»