Тереза Мэй сформирует новое правительство Британии

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что сформирует новое правительство. Такое заявление она сделала после встречи с Елизаветой II 9 июня.

«Теперь давайте начнем работать», — сказала Мэй, пишет RNS со ссылкой на The Guardian.

По итогам досрочных выборов в британский парламент у консерваторов, которых возглавляет Мэй, — 318 мест. Чтобы сформировать правительство, необходимо абсолютное большинство, то есть 326 мест или более.

Как сообщает Reuters, Мэй заявила, что будет формировать правительство вместе с Демократической юнионистской партией (DUP), которая представляет Северную Ирландию. DUP обеспечила себе 10 мест в парламенте.

Как ранее писала "Фонтанка", утром 9 июня стало известно о том, что премьер-министр Великобритании, лидер Консервативной партии Тереза Мэй гарантировала себе место в парламенте страны, набрав 37 тысяч голосов избирателей в своем избирательном округе Мейденхед. Об этом сообщалось в Twitter-трансляции хода выборов на телеканале Sky News. Также свое место сохранили министр финансов Филип Хаммонд, глава британской дипломатии Борис Джонсон, министр обороны Майкл Фэллон и министр внутренних дел королевства Амбер Радд.