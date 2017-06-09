Еще
17:52 09.06.2017
Новость часа
16:17
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
Пришлите свою новость!
17:46
Кандидат в президенты Финляндии: Нам нужно больше знать о России
17:41
Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников
17:40
Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов
17:36
В Петербурге не закроют ни одно опасное предприятие на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
17:33
Грузовик на КАД собрал 9-километровую пробку
17:16
На фестивале традиций Литвы накормят и научат старинным играм
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?
16:56
Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука
16:44
Госстройнадзор не дал разрешения на ввод одного из домов ГК «Город»
16:37
Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы
16:34
Женщина и дети в Тосно сдали эксгибициониста
16:27
Финны до сих пор катаются на лыжах в Лапландии
16:20
Путин поговорил с президентом Монголии
16:17
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
16:10
За девять месяцев в Петербурге задержали 40 гидов-нелегалов
16:05
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
15:51
Прокуратура Петербурга обвинила поликлинику в нарушении сроков ожидания МРТ
15:45
Тереза Мэй сформирует новое правительство Британии
15:40
На Невском – 9 баллов
15:35
Госдума продлила полномочия Набиуллиной
15:28
С причала напротив Ботанического сада попытались увезти прицепы для яхт
15:09
«Чернышевскую» закрывали из-за контейнера с борщом
15:06
Центральный вход в Московский вокзал закрыт
15:04
В Пулково появился большой одуванчик добра
15:04
Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона
14:58
СМИ раскрыли состав 110-миллиардного пакета вооружений США для Саудовской Аравии
14:47
Новороссийскую перекрыло дерево
14:39
Трамп обвинил экс-главу ФБР в раскрытии секретной информации
14:37
Смольный утвердит охранную зону вокруг парка Александрино в начале июля
14:32
«Чернышевская» закрыта на вход и выход
14:30
Прокуроры в Кингисеппе сдали публике батюшку и подчиненных Бастрыкина
14:25
Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл» в подделке документов
14:24
Разгневанная петербурженка пыталась задушить заведующую детсадом
14:14
Склон у Макаровского моста в Кронштадте сделают общедоступным
14:10
Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург
14:02
СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар
13:50
Дрозденко просит Минтранс сделать дорогу Выборг - Светогорск федеральной
13:44
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
13:39
После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными
13:23
Слуцкий возглавил «Халл Сити»
13:14
В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга
13:09
Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение
13:00
Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины
12:57
СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»
12:51
В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов
12:41
Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция на колене
12:35
Снайдер может вернуться в чемпионат Испании
12:29
Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального
12:24
Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
12:20
Под Анапой построили аттракцион мирового уровня
12:14
Смертельное ДТП на дамбе: легковушку выкинуло на камни
12:11
Путин: Террористы готовят новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России
11:58
«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму
11:48
Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере
11:45
Путин предложил восстановить работу контактной группы ШОС по Афганистану
11:37
ВЦИОМ: Треть россиян уверена, что патриотом можно быть и за границей
11:31
Путин встретился с лидерами ШОС
11:24
Почти 1600 гей-браков зарегистрировали в Финляндии за месяц
11:18
Депутата Митрохина задержали за участие в акции против реновации в Москве
11:08
ООН насчитала в рядах ИГ 20 тысяч человек
11:02
Эрдоган одобрил закон об отправке военных в Катар
10:45
Кличко отрекся от недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе
10:37
Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
10:25
8 украинских пограничников пострадали при обстреле поселка под Мариуполем
10:17
Грабители ворвались к 96-летнему уроженцу Петрограда и связали его скотчем
10:11
В петербургских магазинах обнаружили поддельный пломбир
10:05
Парламент Японии разрешил императору отречься от престола
09:59
Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн
09:50
На дамбе разбились две легковушки
09:42
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Финансы
Версия для печати
09.06.2017 15:35

Госдума продлила полномочия Набиуллиной

Депутаты Государственной думы ФС РФ 9 июня одобрили проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центрального банка России.

«Прошу вас поддержать кандидатуру, внесенную президентом на должность главы Центрального банка», — обратился к депутатам полномочный представитель президента России в Государственной думе Гарри Минх.

«За» выступили 360 депутатов, «против» — пятеро, один воздержался, сообщает «Газета.Ru».

Набиуллина является председателем Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заметно активизировала работу по очистке российского банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых банков, она выступила сторонницей инфляционного таргетирования и на посту главы Банка России завершила переход к этому режиму. С ноября 2014 года им принято решение о переходе к плавающему курсообразованию рубля.


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30

Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов

В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34

В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения

Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48

Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%

Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Госдума продлила полномочия Набиуллиной
Сторчак: РФ погасила долги перед всеми суверенными кредиторами, кроме Кореи
ЦБ введет новый механизм санации банков через месяц
Эксперты прогнозируют ослабление рубля во второй половине года
Цены на нефть снижаются
Кредитный рейтинг Катара падает
Международные резервы РФ за май выросли до 406 млрд долларов
Биржи США закрылись в минусе
Счетная палата: бюджет России недополучит 54 млрд рублей из-за Венесуэлы
Инфляция в России достигла 4,1% в мае
Когда нет денег, есть биткоин
«Рубежи: 70 рублей за доллар, 40 долларов - за баррель»
Зачем Петербург и Москва скупают облигации Силуанова
ФОРА-БАНК отмечает юбилей массово и спортивно
Как Смольный перетасовал дороги
Смольный сэкономит на дорогах
Степан Демура: В России два надежных банка - стеклянный и алюминиевый
Халява, вкладчик!
Центробанк простился с кризисом
Прибыли недосчитали оптимизма
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?

Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука

Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов

Новости компаний
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 14:30
Банк «Санкт-Петербург» признан лучшим банком для корпоративных клиентов
В Москве состоялась церемония вручения международной премии «Банковское дело», которая ежегодно присуждается банкам за высокие достижения и вклад в развитие банковской системы России.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
09.06.2017 11:34
В составе Правления Банка «Санкт-Петербург» произошли изменения
Наблюдательный совет Банка «Санкт-Петербург» принял решение об избрании в состав Правления Банка Оксаны Николаевны Панченко, заместителя председателя Правления ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ
07.06.2017 12:48
Розничный филиал ВТБ в Санкт-Петербурге в 1 квартале 2017 года увеличил выдачи ипотечных кредитов на 60%
Филиал «Северо-Западный» банка ВТБ в Санкт-Петербурге по итогам 1 квартала 2017 года показал рост по основным показателям розничного бизнеса.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
06.06.2017 12:26
Клиенты Банка «Санкт-Петербург» могут открыть счета дистанционно
Такая возможность доступна в интернет-банке i2B для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
05.06.2017 15:08
Платя за метро картами Банка «Санкт-Петербург», можно получить Cash back
10 рублей от суммы поездки в метро, оплаченной на турникете в петербургском метро, вернется в виде cash back при оплате картами Банка «Санкт-Петербург».
smi22.ru
31.05.2017 15:08
УБРиР взял «Золотой Меркурий»
Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал победителем в ежегодном конкурсе «Лучшая банковская программа для МСП – 2017», который провела Торгово-промышленная палата РФ в пятницу, 26 мая в Москве.
УБРиР
23.05.2017 13:25
Агентство S&P повысило рейтинги долговых обязательств УБРиР
Агентство Standard&Poor’s (S&P) повысило краткосрочные рейтинги долговых обязательств Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) в иностранной и местной валюте до уровня «В» с уровня «С».
ПАО «Банк «Санкт-Петербург»
19.05.2017 17:54
Акционеры Банка «Санкт-Петербург» направили на выплату дивидендов 20% прибыли
18 мая 2017 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург», на котором были подведены итоги работы Банка в2016 году
ПАО «МРСК Северо-Запада»
17.05.2017 12:40
«МРСК Северо-Запада» увеличивает инвестиционную программу и строит первую цифровую подстанцию
В ПАО «МРСК Северо-Запада» провели пресс-конференцию, посвященную итогам 2016 года и прохождению осенне-зимнего сезона 2016-2017 г.г.
Банк «Санкт-Петербург»
15.05.2017 12:28
Банк «Санкт-Петербург» начал сотрудничество с «БСС»
Банк «Санкт-Петербург» открыл компании БСС кредитную линию в объеме 500 млн рублей сроком на 2 года с дифференцированными траншами.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.