Госдума продлила полномочия Набиуллиной

Депутаты Государственной думы ФС РФ 9 июня одобрили проект постановления о назначении Эльвиры Набиуллиной на должность главы Центрального банка России.

«Прошу вас поддержать кандидатуру, внесенную президентом на должность главы Центрального банка», — обратился к депутатам полномочный представитель президента России в Государственной думе Гарри Минх.

«За» выступили 360 депутатов, «против» — пятеро, один воздержался, сообщает «Газета.Ru».

Набиуллина является председателем Центрального банка Российской Федерации с 24 июня 2013 года. Заметно активизировала работу по очистке российского банковского сектора от недобросовестных и неустойчивых банков, она выступила сторонницей инфляционного таргетирования и на посту главы Банка России завершила переход к этому режиму. С ноября 2014 года им принято решение о переходе к плавающему курсообразованию рубля.