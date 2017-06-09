С причала напротив Ботанического сада попытались увезти прицепы для яхт

На причале для маломерных судов на Карповке, напротив Ботанического сада в Петербурге, днем 9 июня происходят странные вещи. Прицепы, на которых зимой паркуются яхты, стали объектом внимания посторонних лиц. Частную собственность попытались вывезти. Пострадавший пишет в полицию заявления о краже.

Как сообщил «Фонтанке» вице-председатель Комитета по защите прав автовладельцев Александр Холодов, около часа дня к причалу на улице Льва Толстого у дома № 6 (участок 32) приехала «ГАЗель». На ней красовалась запись, сообщающая о том, что авто приобретено по программе депутата ЗакСа Макарова. Машина зацепила один из прицепов, на которых зимой стоят яхты, и увезла его в неизвестном направлении. В данный момент, по словам Холодова, водитель пытается увезти второй прицеп. С ним находится женщина, которая представляется начальником отдела благоустройства администрации Петроградского района.

Владелец первого прицепа прибыл на место. Ему заявили, что переместили его имущество согласно постановлению правительства Петербурга № 961. Куда увезли прицеп, собственнику не сообщили. Пострадавший пишет заявление в полицию о краже.

Напомним, ранее наше издание сообщало, что причал на Карповке давно стал предметом спора чиновников и яхтсменов. С 2012 года яхтсмены клуба «Петроградец» занимают и прибрежную городскую землю, и непосредственно набережную Карповки без договора аренды.

«По Генплану в этом месте должна появиться дорога, но по факту территорию суши себе забрали парковщики яхт. Документов, которые бы оправдывали работу речного клуба, нет. Договор аренды участка у них давно истек», – рассказали нашему изданию в администрации Петроградского района.