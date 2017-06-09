Центральный вход в Московский вокзал закрыт

Из мраморного зала главного железнодорожного вокзала Петербурга днем 9 июня эвакуируют пассажиров.

Как стало известно «Фонтанке», сообщение об обнаружении подозрительного предмета поступило в правоохранительные органы в 14.50. У одной из скамеек нашли тубус.

Из зала выводят людей, место находки оцеплено. Центральный вход на Московский вокзал (с улицы Восстания) закрыт.

Сотрудники транспортной полиции обеспечивают безопасность и общественный порядок. На место ждут взрывотехников ОМОНа.