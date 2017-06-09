Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона-2016/17, сообщает 9 июля официальный сайт клйба.

Голосование проходил в сообществе сине-бело-голубых "ВКонтакте", и Данни набрал наибольшее количество голосов — 35,2%. Второе место занял Андрей Лунев (22,1%), третье — Жулиано (20,5%).

Данни пропустил первую половину сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и первый официальный матч провел 16 февраля в Лиге Европы, выйдя на замену в гостевой игре против «Андерлехта». В ответной встрече через неделю португалец вышел уже в стартовом составе и сделал голевую передачу, а по итогам февраля был признан болельщиками «G-Drive. Лучшим игроком месяца».

В весенней части чемпионата России Данни провел 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Как писала "Фонтанка", полузащитник Мигель Данни, с которым «Зенит» не стал продлевать контракт, 8 июня опубликовал у себя в инстаграме фотографию с сообщением, что он едет в Москву на «Сапсане». Ранее появлялась информация, что футболист ведёт переговоры с вернувшимся в премьер-лигу московским «Динамо» и «Краснодаром».