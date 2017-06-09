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09.06.2017 15:04

Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона

Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона-2016/17, сообщает 9 июля официальный сайт клйба.

Голосование проходил в сообществе сине-бело-голубых "ВКонтакте", и Данни набрал наибольшее количество голосов — 35,2%. Второе место занял Андрей Лунев (22,1%), третье — Жулиано (20,5%).

Данни пропустил первую половину сезона, восстанавливаясь после разрыва крестообразных связок, и первый официальный матч провел 16 февраля в Лиге Европы, выйдя на замену в гостевой игре против «Андерлехта». В ответной встрече через неделю португалец вышел уже в стартовом составе и сделал голевую передачу, а по итогам февраля был признан болельщиками «G-Drive. Лучшим игроком месяца».

В весенней части чемпионата России Данни провел 12 игр, в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу.

Как писала "Фонтанка", полузащитник Мигель Данни, с которым «Зенит» не стал продлевать контракт, 8 июня опубликовал у себя в инстаграме фотографию с сообщением, что он едет в Москву на «Сапсане». Ранее появлялась информация, что футболист ведёт переговоры с вернувшимся в премьер-лигу московским «Динамо» и «Краснодаром».


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17.05.2017 17:54
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XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
www.forabank.ru
19.04.2017 15:07
ФОРА-БАНК стал генеральным спонсором «Петербургского полумарафона»
В год празднования своего 25-летнего юбилея АО «ФОРА-БАНК» выступил в качестве Генерального спонсора 8-ми самых ярких беговых событий 2017 года. Одним из них стал «Петербургский полумарафон».
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