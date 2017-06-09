СМИ раскрыли состав 110-миллиардного пакета вооружений США для Саудовской Аравии

Стал частично известен состав пакета вооружений стоимостью более 110 миллиардов долларов, которые США намерены поставить в Саудовскую Аравию.

Как пишет 9 июня "Лента.ру", перечень публикует Defense News, ссылаясь на попавший в распоряжение редакции документ администрации Белого дома.

Приведенный набор вооружений оценивается в 84,8 миллиарда долларов. Наибольшую долю в списке занимает 18-миллиардный контракт на поставку и внедрение в саудовские вооруженные силы систем автоматизированного управления класса C4I («командование, контроль, связь, вычислительные мощности, разведка»).

13,5 миллиарда долларов планируется затратить на семь батарей комплекса ПРО THAAD и еще 6,65 миллиарда — на модернизацию имеющихся у Саудовской Аравии зенитных комплексов Patriot.

5,8 миллиарда долларов потратят на 20 военно-транспортных самолетов C-130J Super Hercules и три заправщика KC-130J. 6,25 миллиардов уйдет на сервисное обслуживание саудовских истребителей F-15. 4,46 миллиарда — на 104 тысячи авиационных средств поражения (управляемые авиабомбы пяти типов).

Также ВВС получат легкие боевые самолеты (за 2 миллиарда), вероятно, на базе программы OA-X. Еще 2 миллиарда уйдет на самолеты комплексной разведки Tactical Airborne Surveillance System. 1,8 миллиарда потратят на 30 поисково-спасательных вертолетов UH-60. Дополнительно 930 миллионов долларов уйдет на соглашение по организации сборки в Саудовской Аравии 150 многоцелевых вертолетов S-70I International Black Hawk.

Флот получит четыре многоцелевых фрегата за 6 миллиардов долларов, а также некоторое количество патрульных катеров Mk VI за 2 миллиарда. Предусмотрена закупка 14 палубных вертолетов MH-60R за 2 миллиарда.

Сухопутные войска модернизируют 400 БМП M2 Bradley за 2,35 миллиарда и докупят еще 213 таких машин за 1,35 миллиарда. Также 1,5 миллиарда уйдет на 180 155-миллиметровых гаубиц. 26 станций артиллерийской разведки обойдутся еще в 662 миллиона долларов.

4 миллиарда уйдет на два спутника системы предупреждения о ракетном нападении и еще 800 миллионов — на два спутника разведки.

Еще 750 миллионов долларов планируется потратить на подготовку специалистов саудовских ВВС.