Еще
17:52 09.06.2017
Новость часа
16:17
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
Пришлите свою новость!
17:46
Кандидат в президенты Финляндии: Нам нужно больше знать о России
17:41
Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников
17:40
Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов
17:36
В Петербурге не закроют ни одно опасное предприятие на время Кубка конфедераций и ЧМ-2018
17:33
Грузовик на КАД собрал 9-километровую пробку
17:16
На фестивале традиций Литвы накормят и научат старинным играм
17:10
Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?
16:56
Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука
16:44
Госстройнадзор не дал разрешения на ввод одного из домов ГК «Город»
16:37
Забытая в животе роженицы пеленка обошлась врачам Первого меда в 4 года ограничения свободы
16:34
Женщина и дети в Тосно сдали эксгибициониста
16:27
Финны до сих пор катаются на лыжах в Лапландии
16:20
Путин поговорил с президентом Монголии
16:17
ОМОН завершил проверку Московского вокзала
16:10
За девять месяцев в Петербурге задержали 40 гидов-нелегалов
16:05
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
15:51
Прокуратура Петербурга обвинила поликлинику в нарушении сроков ожидания МРТ
15:45
Тереза Мэй сформирует новое правительство Британии
15:40
На Невском – 9 баллов
15:35
Госдума продлила полномочия Набиуллиной
15:28
С причала напротив Ботанического сада попытались увезти прицепы для яхт
15:09
«Чернышевскую» закрывали из-за контейнера с борщом
15:06
Центральный вход в Московский вокзал закрыт
15:04
В Пулково появился большой одуванчик добра
15:04
Болельщики "Зенита" признали Данни лучшим игроком сезона
14:58
СМИ раскрыли состав 110-миллиардного пакета вооружений США для Саудовской Аравии
14:47
Новороссийскую перекрыло дерево
14:39
Трамп обвинил экс-главу ФБР в раскрытии секретной информации
14:37
Смольный утвердит охранную зону вокруг парка Александрино в начале июля
14:32
«Чернышевская» закрыта на вход и выход
14:30
Прокуроры в Кингисеппе сдали публике батюшку и подчиненных Бастрыкина
14:25
Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл» в подделке документов
14:24
Разгневанная петербурженка пыталась задушить заведующую детсадом
14:14
Склон у Макаровского моста в Кронштадте сделают общедоступным
14:10
Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург
14:02
СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар
13:50
Дрозденко просит Минтранс сделать дорогу Выборг - Светогорск федеральной
13:44
Прокуратура заставила садоводов тщательнее прибрать сквер Петергофа
13:39
После празднования Дня России мосты в Петербурге останутся сведёнными
13:23
Слуцкий возглавил «Халл Сити»
13:14
В ЗакСе решили не медлить с изменением закона о выборах губернатора Петербурга
13:09
Из-за Кубка конфедераций в центре Петербурга меняют движение
13:00
Перед Кубком конфедераций в Петербурге стали меньше эвакуировать машины
12:57
СМИ: «Зенит» может приобрести Фредди Гуарина из «Шанхая Шэньхуа»
12:51
В ЗакСе проголосовали против референдумов об отзыве оппозиционных депутатов
12:41
Сарсания: Дзюбе может понадобиться операция на колене
12:35
Снайдер может вернуться в чемпионат Испании
12:29
Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального
12:24
Суд отказал ФСБ в аресте саентолога по делу об экстремизме
12:20
Под Анапой построили аттракцион мирового уровня
12:14
Смертельное ДТП на дамбе: легковушку выкинуло на камни
12:11
Путин: Террористы готовят новые планы по дестабилизации Центральной Азии и южных регионов России
11:58
«Газпром нефть» направила на дивиденды рекордную сумму
11:48
Горожанам разрешили купаться в Безымянном озере
11:45
Путин предложил восстановить работу контактной группы ШОС по Афганистану
11:37
ВЦИОМ: Треть россиян уверена, что патриотом можно быть и за границей
11:31
Путин встретился с лидерами ШОС
11:24
Почти 1600 гей-браков зарегистрировали в Финляндии за месяц
11:18
Депутата Митрохина задержали за участие в акции против реновации в Москве
11:08
ООН насчитала в рядах ИГ 20 тысяч человек
11:02
Эрдоган одобрил закон об отправке военных в Катар
10:45
Кличко отрекся от недвижимости в Гамбурге и Лос-Анджелесе
10:37
Ночные автобусы в Петербурге будут работать 3 ночи подряд
10:25
8 украинских пограничников пострадали при обстреле поселка под Мариуполем
10:17
Грабители ворвались к 96-летнему уроженцу Петрограда и связали его скотчем
10:11
В петербургских магазинах обнаружили поддельный пломбир
10:05
Парламент Японии разрешил императору отречься от престола
09:59
Ввод визового режима с РФ обойдется Украине в $75 млн
09:50
На дамбе разбились две легковушки
09:42
Пистолеты-пулемёты и винтовку Мосина нашли в квартире в центре Петербурга
Предыдущие новости
Архив материалов
Общество
Версия для печати
09.06.2017 14:39

Трамп обвинил экс-главу ФБР в раскрытии секретной информации

Президент США Дональд Трамп 9 июня обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в организации информационных утечек.

«Несмотря на множество лживых утверждений, наступило тотальное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию», — написал американский лидер в своем твиттере, пишет «Газета.Ru».

Накануне, как писала "Фонтанка" президент США Дональд Трамп не ответил в твиттере на заявления бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который выступил перед сенаторами, в связи с рекомендацией его адвоката Марка Касовица.

Джеймс Коми выступил 8 июня на специальном заседании в комитете сената, на котором дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях Трампа с Москвой. Трамп, который ранее активно комментировал различные политические события, используя свой Twitter как «оружие и мегафон», более суток не оставлял записей в своем микроблоге. Вместо него, отмечает издание, выступил Касовиц.

«Лучшее, что можно сказать на это [выступление Коми] — ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — пояснил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся близким знакомым Трампа. При этом, как отмечает издание, адвокат убедил Трампа, что будет защищать его «агрессивно», «атакуя Коми, когда будет такая возможность».

Бывший директор ФБР под присягой заявил о вмешательстве России во внутренние дела страны. Трамп вызов принял и объявил, что возьмет на работу юриста из конторы, которая обслуживала «Роснефть». Подробнее читайте в материале "Фонтанки".


Подписывайтесь на канал "Фонтанка.ру" в Telegram или Viber, если хотите быть в курсе главных событий в Петербурге - и не только.

СМИ2
MarketGid News
24СМИ. Агрегатор
Lentainform
Новости компаний
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50

«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов

Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00

В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup

В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15

В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных

17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
Материалы рубрики
Новости
Статьи
Кандидат в президенты Финляндии: Нам нужно больше знать о России
Родители обвалили сайт ЕГЭ после сообщения о проверке экзаменов девятиклассников
Финны до сих пор катаются на лыжах в Лапландии
Первый канал покажет фильм «Интервью с Путиным»
Тереза Мэй сформирует новое правительство Британии
СМИ раскрыли состав 110-миллиардного пакета вооружений США для Саудовской Аравии
Трамп обвинил экс-главу ФБР в раскрытии секретной информации
Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл» в подделке документов
СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар
Ректорат мечниковского университета призвал студентов не выходить на акцию Навального
Екатерина Шульман: Если вы жалуетесь, система перед вами прогибается
Трампа топят Путиным
Госдума пошла войной на интернет-анонимность
Пять способов обойти новый закон об «авиадебоширах»
Реестр добропорядочных сайтов
Госстартер
Ректорский раскол
Улыбок тебе, Катар
Новый «сноуден» США – снова женщина
Катар с саудитами разберется без нас
Говорим и показываем
Главное
Последнее

Итоги недели с Андреем Константиновым: Катар мне друг?

Дворцовый мост запоет голосом Олега Каравайчука

Премия [Фонтанка.Офис]: Бабки — Ёжки против йожистов

Новости компаний
Фото предоставлены компанией «Группа ЛСР»
09.06.2017 12:50
«Группа ЛСР» открыла в Санкт-Петербурге специальный дом для инвалидов
Новый социальный объект открылся на территории жилого комплекса «Новая Охта». Проект Дом сопровождаемого проживания для людей с нарушениями интеллектуального и физического развития реализован полностью на средства «Группы ЛСР».
www.newnordic-thailand.com
09.06.2017 09:00
В Петербурге и Москве открылось официальное представительство азиатского застройщика NewNordicGroup
В Петербурге и Москве открылось первое официальное представительство азиатского застройщика. Компания NewNordicGroup предлагает гарантированный доход 10 % в год уже со стадии котлована на территории Тайланда и Индонезии.
АО «Строительный трест»
31.05.2017 12:15
В Петербурге пройдет «Добрый – ЗАбег!» для неравнодушных
17 июня сеть спортивных клубов OLYMP совместно с объединением «Строительный трест» проведет ежегодное благотворительное мероприятие «Добрый – ЗАбег!» в Центральном парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова на Елагином острове.
«ФОРТОЛЕТ»
31.05.2017 10:37
3-4 июня в форту Константин состоится фестиваль воздушных змеев "ФОРТОЛЕТ"
3 и 4 июня 2017г. при поддержке Администрации Кронштадтского района на территории историко-культурного комплекса форт Константин состоится 1-й международный фестиваль воздушных змеев «ФОРТОЛЕТ».
Фотобанк Pixabay.com
30.05.2017 17:20
Ч — чулки, или Нефтяная абвгдейка
Знаете ли вы, что жевательная резинка, духи и лекарства делают из нефти. В мире множество товаров производится из нефти, например, такой предмет женского гардероба, как чулки.
Самолет «Архангельск»
29.05.2017 17:20
Авиакомпания «Россия» назвала самолет в честь Архангельска
Для «России» Архангельск является одной из важных точек в географии полетов. В летнем сезоне 2017 года компания выполняет 2 ежедневных рейса из Архангельска в Санкт-Петербург.
19.05.2017 17:53
Открылся первый музей "Бессмертного Ленинграда"
В 295-й гимназии Фрунзенского района открылся новый музей "Бессмертный Ленинград", посвященный героической истории ленинградцев времен Великой Отечественной войны.
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира»
17.05.2017 17:54
Международный шахматный турнир «Юные звезды мира» стартовал в Киришах
XV Международный шахматный турнир «Юные звезды мира», посвященный памяти одного из сильнейших юных шахматистов Ленобласти Вани Сомова, начался в Киришах. В этом году он проходит в новом формате.
«Год до поступления: время выбирать вуз!»
11.05.2017 10:10
Десятиклассникам и их родителям расскажут как выбрать профессию и вуз
Решение о выборе вуза и профессии всегда одно из самых важных и сложных не только в жизни старшеклассника, но и всей его семьи. 14 мая специалисты образовательного форума «Навигатор Поступления» расскажут десятиклассникам и их родителям о том, с чего начать выбирать профессию и вуз
Фото: ООО "Группа компаний "Дарница"
10.05.2017 10:29
В Петербурге вместо слов поздравлений раздавали свежий хлеб
Двадцать тысяч батонов «Аладушкин» было роздано девятого мая на городских праздниках в пяти муниципальных округах Санкт-Петербурга: Петроградском, Калининском, Адмиралтейском, Красногвардейском и Московском районах.
© 2000-2017 Фонтанка.Ру
Правила использования материалов сайта
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-66333 от 14.07.2016
Информация для пользователей сайта
"Фонтанка" - петербургская интернет-газета, где можно найти не только новости Петербурга, но и последние новости дня, и все важное и интересное, что происходит в России и в мире. Здесь вы отыщете наиболее значимые происшествия, новости Санкт-Петербурга, последние новости бизнеса, а также события в обществе, культуре, искусстве. Политика и власть, бизнес и недвижимость, дороги и автомобили, финансы и работа, город и развлечения - вот только некоторые из тем, которые освещает ведущее петербургское сетевое общественно-политическое издание. Санкт-Петербург читает "Фонтанку"! Наша аудитория - лидеры бизнеса и политики, чиновники, десятки тысяч горожан.