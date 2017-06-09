Трамп обвинил экс-главу ФБР в раскрытии секретной информации

Президент США Дональд Трамп 9 июня обвинил экс-директора ФБР Джеймса Коми в организации информационных утечек.

«Несмотря на множество лживых утверждений, наступило тотальное и окончательное возмездие… И, ух ты, Коми раскрывает секретную информацию», — написал американский лидер в своем твиттере, пишет «Газета.Ru».

Накануне, как писала "Фонтанка" президент США Дональд Трамп не ответил в твиттере на заявления бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который выступил перед сенаторами, в связи с рекомендацией его адвоката Марка Касовица.

Джеймс Коми выступил 8 июня на специальном заседании в комитете сената, на котором дал свои показания по делу о вмешательстве России в выборы в США и о связях Трампа с Москвой. Трамп, который ранее активно комментировал различные политические события, используя свой Twitter как «оружие и мегафон», более суток не оставлял записей в своем микроблоге. Вместо него, отмечает издание, выступил Касовиц.

«Лучшее, что можно сказать на это [выступление Коми] — ничего не сказать. Касовиц, а он прекрасный адвокат, сам ответил на это», — пояснил бывший мэр Нью-Йорка Рудольф Джулиани, являющийся близким знакомым Трампа. При этом, как отмечает издание, адвокат убедил Трампа, что будет защищать его «агрессивно», «атакуя Коми, когда будет такая возможность».

Бывший директор ФБР под присягой заявил о вмешательстве России во внутренние дела страны. Трамп вызов принял и объявил, что возьмет на работу юриста из конторы, которая обслуживала «Роснефть». Подробнее читайте в материале "Фонтанки".