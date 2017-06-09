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09.06.2017 14:37

Смольный утвердит охранную зону вокруг парка Александрино в начале июля

Парк Александрино уже в начале июля могут защитить от любого строительства на расстоянии ста пятидесяти метров от его границ. Изменения в Правила землепользования и застройки (ПЗЗ), которые утвердят вокруг парка охранную зону, могут быть утверждены на правительстве в ближайшее время. Об этом 9 июня сообщили «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Игоря Албина. В администрации Кировского района рассказали, что речь идет о зоне в 150 метров, а не в 100, о чем говорилось ранее. Информацию о 150-метровой охранной зоне подтвердили и в комитете по градостроительству и архитектуре.

Как объяснили в Смольном, накануне там состоялось согласительное совещание, на котором было утверждено решение комиссии по землепользованию и застройке (КЗЗ) от 26 мая. В нем участвовали все заинтересованные стороны; как сообщается, против выступил лишь представитель районной администрации.

«Совещание требовалось для того, чтобы мы внесли проект постановления в юридический комитет. Теперь процедура соблюдена, вице-губернатор и все участники подписали протокол совещания, и все внесено», – сообщили в пресс-службе Албина. Утверждение этого постановления попадает в повестку дня заседания городского правительства, которое пройдет в начале июля.

В пресс-службе также отметили, что КЗЗ решила отправить в Министерство культуры запрос о том, нужно ли выделять такую отдельную зону охраны в Объединенной зоне охраны объектов культурного наследия Санкт-Петербурга. Ответ на этот запрос пока не поступил.

Ранее «Фонтанка» писала, что против создания охранной зоны выступил глава компании «Воин-В» Олег Глущенко. По его словам, в случае ее создания застройщику, который уже несколько лет с переменным успехом пытается заниматься реновацией в квартале 2А Ульянки, примыкающем к парку, придется вновь переделывать проект планировки (ранее этот проект был успешно оспорен защитниками парка в суде). Кроме того, по словам Глущенко, охранная зона создаст проблемы всем жителям домов вокруг парка, так как в такой зоне необходимо согласовывать с КГИОП любые работы по благоустройству, ремонту или реконструкции.

 

 

 

 


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