Разгневанная петербурженка пыталась задушить заведующую детсадом

Заведующую детским садом пытались задушить прямо в рабочем кабинете. Инцидент произошел в Невском районе Петербурга 8 июня. Жизнь женщине спасли сотрудники вневедомственной охраны.

Как сообщили в пресс-службе городского управления Росгвардии, конфликт между двумя петербурженками назревал давно, хотя о его причинах в ведомстве не говорят. В четверг нервы у 40-летней скандалистки не выдержали, и она отправилась в дошкольное учреждение на улице Шотмана, чтобы повидать 39-летнюю оппонентку, которая является там заведующей. Ворвавшись в кабинет, дама начала с ударов по голове, а после принялась душить педагога, угрожая убийством.

Работники детского сада не стали дожидаться трагической развязки и нажали тревожную кнопку. Через две минуты на выручку их руководителю прибыли сотрудники правопорядка, которые задержали драчунью и доставили ее в отдел полиции. Возбуждено уголовное дело. Заведующей потребовалась помощь травматологов.