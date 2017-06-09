Поклонская обвинила «Трансперенси Интернешнл» в подделке документов

Обвинения в якобы незадекларированной квартире в Донецке депутат Государственной думы ФС РФ Наталья Поклонская опровергла документально — представленная ею выписка из реестра сделок подтверждает, что возраст владелицы квартиры и некоторые другие данные не совпадают с теми, что опубликовали в «Трансперенси».

Фото документов Поклонская 9 июня выложила на своей странице «ВКонтакте». Судя по ним, владелица квартиры по фамилии Дубровская родилась в 1974 году, а не в 1980, как утверждали в антикоррупционном центре. Кроме того, не совпадает и идентификационный номер, который и позволил «Трансперенси» сделать выводы о возрасте хозяйки жилой площади. Именно на этом номере строились предположения центра — данные полностью совпадали с датой и местом рождения Поклонской, которая в девичестве носила фамилию Дубровская.

Однако в документах «Трансперенси» и Поклонской есть и совпадения — например номер и дата договора купли-продажи. При этом центр выложил на сайте выписку из государственного реестра прав на недвижимое имущество, а Поклонская — выписку из государственного реестра сделок и квартирную карточку.

«Дубровская Наталья Владимировна 1974 года рождения отказалась передать ключи новым «владельцам», однако любезно согласилась предоставить оригиналы документов на свою собственность. Эти бумажки (заверенные, со всеми печатями и подписями) подтверждают, что господа «борцы с коррупцией» в своем разоблачительнейшем расследовании распространили поддельные «документы», в которых «нарисован» идентификационный код и некоторые другие данные», – пишет депутат в соцсети 9 июня.

Напомним, днем ранее она написала письма в Следственный комитет, ФСБ и Генпрокуратуру с требованием проверить законность деятельности «Трансперенси Интернешнл». Расследование «Трансперенси Интернешнл» вышло 7 июня. Кроме данных про квартиру в Донецке, в центре обратили внимание на то, что Поклонская живет в служебной квартире в элитном жилом комплексе в Москве, при этом она не освободила квартиру в Симферополе, которую ей предоставляла прокуратура Крыма. Стоимость жилья оценивается в 12 млн рублей. Жилплощадь числится за региональной прокуратурой, однако Поклонская указала ее в декларации.