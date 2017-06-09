Сборная Новой Зеландии прилетела в Петербург

Сборная Новой Зеландии прибыла в Санкт-Петербург на Кубок конфедераций-2017. Первый матч на турнире новозеландцы проведут 17 июня против России.

Также им предстоит сыграть на групповой стадии с Португалией и Мексикой, передает «Спорт-Экспресс».

Напомним, что до Кубка конфедераций у Новой Зеландии запланирован еще товарищеский матч с Белоруссией, поэтому завтра команда отправится в Минск, а 13 июня подопечные Энтони Хадсона вернутся в Санкт-Петербург и продолжат подготовку к Кубку конфедераций.