СМИ: Пакистан готовит 20-тысячный контингент для отправки в Катар

Пакистан отправит военный контингент в Катар.

Об этом 9 июня сообщает Yenicag.Ru cо ссылкой на пакистанские СМИ, издания уточняют, что Пакистан направит в Катар более 20 тысяч военнослужащих.

Данное решение принято в рамках соглашений в военной сфере между Пакистаном и Турцией.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган одобрил законопроект, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре, и сотрудничество по обучению жандармерии этой страны.

7 июня парламент Турции одобрил закон, позволяющий разместить турецких военнослужащих на базе в Катаре.

Ранее делегация из шести представителей Катара прибыла в столицу Пакистана Исламабад с официальным визитом. Целью визита было обсуждение обострения ситуации в Персидском заливе.

Перед визитом в Пакистан катарские дипломаты посетили Лахор, где провели встречу с главным министром Пенджаба Шахбазом Шарифом.

Во время диалога Шарифу было передано послание эмира Катара Тамима бин Хамада Аль-Тани о том, что Пакистан должен играть важную роль в разрешении дипломатического кризиса в Персидском заливе.

Напомним, 5 июня многие страны Персидского залива, в числе которых Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн, Египет, разорвали дипломатические отношения с Катаром. Причиной тому стало, как утверждают инициаторы этого процесса, спонсирование Дохой мирового терроризма, а также попытка дестабилизировать ситуацию на Ближнем Востоке.